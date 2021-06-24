Бывшие партнеры по мадридскому «Реалу» Криштиану Роналду и Карим Бензема провели душевнейший вечер на стадионе в Будапеште, хотя играли друг против друга в составе национальных команд – Португалии и Франции.

В первом тайме оба футболиста отличились с пенальти и уходили в раздевалку, обнимаясь и что-то обсуждая.

Криштиану Роналду и Карим Бензема Фото: Getty Images

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Вторая половина матча также стала результативной и для Криша, и для Карима: португалец снова реализовал 11-метровый, француз закатил с игры. Счет 2:2 в концовке устраивал обе сборные, выводя их в плей-офф, и Роналду даже подсказал Бензема, куда ему стоит отдать пас. Тот так и поступил!

После матча игроки, разумеется, обменялись футболками.

Роналду и Бензема меняются футболками Фото: Getty Images

А в подтрибунке милота продолжилась. Классный броманс, тянущийся со времен «Реала», который Криш покинул летом 2018 года.

Португалия сыграет в 1/8 финала с Бельгей, Франция – против Швейцарии.

Также из группы вышла Германия, а Венгрия заняла четвертое место.

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