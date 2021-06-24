Капитан сборной России Артем Дзюба внес позитивный вклад в личную статистику на Евро-2020, несмотря на вылет команды после группового этапа.

По данным Opta, 32-летний нападающий выиграл за три матча больше всех воздушных единоборств, а именно 25. Это как минимум на пять больше, чем любой другой футболист на турнире.

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Россия начала турнир с поражения от Бельгии (0:3), затем победила Финляндию (1:0) и уступила Дании (1:4).

Бельгия и Дания вышли из группы в 1/8 финала, Финляндии не хватило очков для попадания в плей-офф с третьего места.

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