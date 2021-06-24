После поражения от Дании Станислав Черчесов был так спокоен, словно проиграл рядовой матч в РПЛ, а не битву за плей-офф чемпионата Европы. «Мы провели лучшую игру, будем исправляться», – уверял тренер, демонстрируя, что он прекрасно держит удар. От него ждали мужского поступка и фразы «Я подаю в отставку», но контракт на 2,5 млн евро в год так легко не разрывают: уже ясно, что Черчесов не уйдет сам.

Есть инсайд, что сторона тренера (то есть сам Стас и его юристы) совершенно не против увольнения, но только с выплатой компенсации. Тогда Станислав и достойно заработает, и не растеряет остатки репутации в квалификации на ЧМ-2022. Но в РФС рассудили, что логичнее подождать, чем готовить золотой парашют. Чем руководствовался Александр Дюков, который сразу после Дании сказал, что не будет принимать импульсивных решений?

Александр Дюков Фото: Getty Images

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Во-первых, в России сейчас нет свободных тренеров, которые были бы радикально круче Черчесова. Конечно, сразу всплывает кандидатура Бердыева, но и у него полно минусов: нет штаба, никогда не работал со сборной, ставит специфический футбол, требует фантастических полномочий. А главное, Курбан Бекиевич заточен на ежедневную работу и прокачку футболистов, а не на управление лучшими игроками страны. Момент уже упущен: назначать Бердыева следовало в 2016-м, но тогда выбрали Черчесова.

Во-вторых, сценарий с иностранцем тоже крайне спорный. Для элитного специалиста нужно подготовить котлету кэша (примерно как для Капелло) и дать время (минус отбор на ЧМ), но все равно есть риск, что специалист свалит неудачи на уровень игроков. Именно так поступил дон Фабио, который открыто говорил, что кроме Кокорина в России нет перспективных футболистов. Как выяснилось позже, итальянец даже перехвалил русский футбол – Кокорин тоже не раскрылся. Но суть не меняется: сейчас однозначно не лучший момент, чтобы приглашать тренера-легионера. Это правда дорого и далеко не суперэффективно.

Фабио Капелло в сборной России Фото: Getty Images

В-третьих, в РФС винят не только Черчесова, но и нынешнее поколение футболистов. Логика здесь прозрачная и очевидная: если нет успехов в еврокубках и топовых лигах (Головин играет не всегда, а Миранчук – довольно редко), откуда взяться сильной сборной? Ответа не существует.

Правда, место ниже Финляндии, да еще и с разницей 2:7 – все равно ужас и стыд. Поэтому Дюков подготовил понятную стратегию: выслушать оправдания Стаса на экстренном исполкоме, оставить этого тренера, а потом смотреть на осенние матчи. С одной стороны, РФС принимает удар на себя, потому что боссов русского футбола скоро начнут хейтить за мягкотелость в отношении человека, которого сейчас принято считать усатым физруком. С другой стороны, в долгосрочной перспективе Дюков прав. Если Черчесов попадет на ЧМ, то он король, ведь отобраться в Катар гораздо тяжелее, чем на Евро. Но если Станислав облажается и в квалификации, то наступят моментальные перемены:

Станислав Черчесов, Евро-2020 Фото: Getty Images

1. Черчесова уволят с волчьим билетом: у него будет два масштабнейших луза за год. Гнев по итогу все равно спустится именно на тренера;

2. Следующий коуч начнет квалификацию со старта, а не с середины дистанции (так было бы, если бы Стаса убрали сейчас);

3. Осенью у РФС с огромной долей вероятности появится замена Черчесову. Дюков давно верит в Семака, а тот скоро как раз начнет очередную лигочемпионскую кампанию с «Зенитом». Учитывая посев из третьей корзины, шансы не занять последнее место в группе довольно иллюзорные. Если все опасения подтвердятся, Сергей Богданович вполне может психануть и уйти в сборную – известно, что он мечтает об этой работе. Насколько Семак подходит главной команде – огромный вопрос, но в РФС его точно уважают и ценят.

Так что расправа над Черчесовым откладывается до 14 ноября. В случае невыхода на ЧМ Станислава уже не спасут ни контракт, ни наследие 2018 года, ни связи в РФС. Тренера однозначно уволят, а он сам пожалеет, что не ушел сразу после Евро-2020.

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