Французский космонавт Тома Песке посмотрел матч национальной команды Франции против Португалии на Евро-2020 во время полета на МКС.

«Смотрю Франция – Португалия. Нам досталась не самая легкая группа, но от этого матчи только интереснее», – написал Песке, выложив фото.

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Матч завершился со счетом 2:2, обе команды вышли в плей-офф турнира.

Португалия сыграет в 1/8 финала с Бельгией, Франция – против Швейцарии.

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