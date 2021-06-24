Французский космонавт Тома Песке посмотрел матч национальной команды Франции против Португалии на Евро-2020 во время полета на МКС.
«Смотрю Франция – Португалия. Нам досталась не самая легкая группа, но от этого матчи только интереснее», – написал Песке, выложив фото.
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- Матч завершился со счетом 2:2, обе команды вышли в плей-офф турнира.
- Португалия сыграет в 1/8 финала с Бельгией, Франция – против Швейцарии.
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