В подмосковном Подольске снова пострадала алюминиевая статуя капитана сборной России Артема Дзюбы.

Фигуру улыбающегося форварда «Зенита», отдающего честь после забитого мяча, установили в подмосковном городе после чемпионата мира-2018. Один из местных жителей проходил мимо, остановил возле статуи и согнул ее к земле.

Телеграм-канал Mash опубликовал видео с камер наблюдения. На кадрах видно, как парень шел в соседний подъезд с пакетиками кошачьего корма и поднялся на один из верхних этажей.

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Алюминиевый Дзюба пострадал уже в третий раз за последний год. В июле 2020 года вандалы помочились на него и оторвали голову, а в декабре 2020-го неизвестный поджег статую.

Артем Дзюба забил один из двух мячей сборной России на Евро-2020 – с пенальти в ворота Дании.

Сборная России в понедельник, 21 июня, вылетела с чемпионата Европы после крупного поражения от датчан – 1:4. Русские футболисты заняли четвертое место в группе и не вышли в плей-офф континентального первенства.

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