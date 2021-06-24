Бывший голландский арбитр Марио ван дер Энде опубликовал статистику по эффективности игрового времени всех матчей групповой стадии чемпионата Европы-2020.

Чаще остальных мяч находился в движении во встрече третьего тура между Финляндией и Бельгией. Из 90 минут футболисты были активными на протяжении 69 минут и 15 секунд. На втором месте матч Нидерландов и Украины в первом туре. Голландцы рубились с жовто-блакитными на протяжении 65 минут и 41 секунды. На третьем месте – Испания и Швеция с результатом 64 минуты 59 секунд.

Худшим по чистому времени стал матч сборных России и Дании. В Копенгагене мяч был в игре всего 47 минут 5 секунд. То есть почти целый тайм русские и датчане выбивали его от ворот, выносили аут из-за боковой линии и другими методами затягивали встречу.

Евро-2020 Фигуру Дзюбы погнули после вылета с Евро – в 3-й раз за год ЧАС НАЗАД

Интересно, что ни один из других матчей группового этапа не перешагнул отметку ниже 50 минут. Ближайший преследователь пары Россия – Дания – это встреча Швеции и Польши в Санкт-Петербурге. Чистое игровое время на стадионе «Крестовский» составило 51 минуту 18 секунд.

Россия крупно уступила Дании на стадионе «Паркен» в Копенгагене со счетом 1:4.

После этого поражения русские футболисты заняли четвертое место в группе B и вылетели с чемпионата Европы-2020.

Евро-2020 Дзюба выиграл больше всех воздушных единоборств за 3 матча 4 ЧАСА НАЗАД