Eurosport и БК Winline подготовили прогнозы на матчи 1/8 Евро-2020, два из которых по статусности достойны финала турнира.

Италия – Австрия (26 июня, 22:00)

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Италия – одна из двух команд на Евро, которая не пропустила ни одного мяча, но если Англия побед добилась натужно, то «Скуадра адзурра» набрала 9 очков и без шансов прихлопнула каждого соперника. Что бросилось в глаза, так это четкость действий во всех линиях и недурная реализация парней Роберто Манчини.

Чиро Иммобиле Фото: Getty Images

Австрийцам нечего противопоставить настолько стройному сопернику. Рассчитывать на ошибки итальянцев банально и глупо, также как неправильно верить в Давида Алабу и его умение бить с дистанции. Вероятно, Италия легко пройдет дальше и только в 1/4 получит достойного конкурента.

Бельгия – Португалия (27 июня, 22:00)

Второй по статусности матч 1/8 турнира после игры Англия – Германия должен получиться горячим. У Бельгии и Португалии в составах полно звезд, которые заряжены на создание голов. Но бельгийцы оставили более целостное впечатление за три матча группового этапа: да, соперники у «дьяволов» были в разы слабее, но при этом они не допустили ни одной критической ошибки, играли слаженно и явно не на максимуме.

Португалия с трудом выползла из группы смерти: чудом добила Венгрию, получила четыре мяча от Германии и сыграла вничью с Францией лишь благодаря двум пенальти. Самое важное – команда довольно слабо смотрелась в обороне. Если бы не Патрисиу, Роналду уже отдыхал бы на вилле. Против бельгийцев такая расхлябанность у своих ворот не прокатит – Де Брёйне и Лукаку накидают в сетку сколько захотят.

Англия – Германия (29 июня, 19:00)

С новым форматом турнира невозможно сказать точно, показали команды 100% в группе или берегли силы на плей-офф. Англичане ни разу не выиграли с разницей даже в два мяча, а немцы вовсе запрыгнули в 1/8 на 84-й минуте последнего матча.

Рахим Стерлинг и Джек Грилиш Фото: Getty Images

Хотя в играх навылет принято играть осторожно, англичане и немцы могут раздать огня. У них яркие фланги, разносторонние игроки атаки и не самые надежные защитники. Голов должно быть много.

Швеция – Украина (29 июня, 22:00)

Кто видел матчи сборной Златана Ибрагимовича, тот знает, как здорово она смотрелась. Против Испании пришлось попотеть в обороне, но поляков и словаков шведы победили абсолютно заслуженно. Особенно здорово проявили себя Александер Исак и Эмиль Форсберг – оба тащили команду и после Евро явно будут сладкими вариантами на трансферном рынке.

Украинцы, помимо победы над слабейшей сборной форума и пяти ярких минут против Нидерландов, ничего толком не показали. Желто-голубые абсолютно провалили матч против Австрии и зацепились за первый в истории плей-офф лишь благодаря расширенному формату турнира. Швеция, которая смотрелась интереснее, должна отправиться в четвертьфинал уже по итогу 90 минут.

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