В Федерации бокса России прокомментировали выступление футбольной сборной на чемпионате Европы-2020.

Генеральный секретарь ФБР Кирилл Щекутьев заявил, что направит предложение в Российский футбольный союз о совместной тренировке двух национальных команд. В Федерации рассчитывают, что это добавит мотивации сборной Станислава Черчесова.

«Нам, боксерскому сообществу, после Евро показалось, что у футболистов сборной страны не горят глаза. Сборная России по боксу хотела бы объяснить, что значит любить страну и биться за нее. Ведь боксер выходит в ринг без единого рубля и готов умереть за свою страну. А у футболистов такого нет, они думают о деньгах», – заявил Щекутьев в интервью URA.ru

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Генсек ФБР заметил, что на старте совместной тренировки спортсмены поиграют в футбол, а затем отработают боксерские удары. Спарринг наметили на август, когда сборная файтеров вернется с Олимпийских игр-2020 в Токио. Руководить занятием будет главный тренер национальной команды по боксу Виктор Фахрутдинов.

Сборная России по футболу потерпела два крупных поражения от Бельгии (0:3) с Данией (1:4), заняла четвертое место в группе B и вылетела с чемпионата Европы-2020.

На Олимпиаде-2016 сборная России по боксу заняла седьмое общекомандное место с одной золотой и тремя бронзовыми медалями.

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