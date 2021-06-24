23 июня закончился групповой этап чемпионата Европы, а двумя днями ранее завершился турнир для сборной России.
Журналисты Eurosport.ru Максим Акманцев, Михаил Бирюков, Артем Буторин, Сурен Аванесьян и Дмитрий Панферов подвели итоги выступления команды Черчесова, выбрали нового тренера для сборной России и обсудили фаворитов – Италию, Англию, Францию и Бельгию.
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Черчесова подставили. Кто виноват в крахе сборной?
22/06/2021 В 08:00
  • Сборная России заняла последнее место в группе В.
  • Команда Черчесова победила только дебютанта больших турниров Финляндию (1:0), при этом крупно проиграв Бельгии (0:3) и Дании (1:4).
Когда уволят Черчесова? Уже есть примерная дата
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Онопко готов сменить Черчесова на посту тренера сборной
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