23 июня закончился групповой этап чемпионата Европы, а двумя днями ранее завершился турнир для сборной России.
Журналисты Eurosport.ru Максим Акманцев, Михаил Бирюков, Артем Буторин, Сурен Аванесьян и Дмитрий Панферов подвели итоги выступления команды Черчесова, выбрали нового тренера для сборной России и обсудили фаворитов – Италию, Англию, Францию и Бельгию.
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- Сборная России заняла последнее место в группе В.
- Команда Черчесова победила только дебютанта больших турниров Финляндию (1:0), при этом крупно проиграв Бельгии (0:3) и Дании (1:4).
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