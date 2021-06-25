Испания и Германия взяли по три Евро и остаются рекордсменами по победам на чемпионатах Европы. Испанцы особенно сверкнули в XXI веке и стали единственной командой в истории, которая забрала два турнира подряд. За спиной «фурии роха» всего один проигранный финал – в 1984-м они без шансов влетели французам.

Путь к финалу

Испания попала в сложную отборочную группу, где главным конкурентом выступили Нидерланды. В 74-м и 78-м голландцы дважды подряд уступили в финалах чемпионата мира и являлись фаворитом отбора. Багажом служили Ирландия, Исландия и Мальта. Испанцы всю кампанию летели вровень с «оранье», но голландцы играли ярче и к последней встрече набили внушительную разницу мячей. В то время при равенстве очков смотрели не на лички, а на разницу забитых и пропущенных. Нидерланды вообще не волновались – в последнем туре Испании надо было рвать Мальту с разницей +11. Ажиотаж перед игрой накалился, но никто не верил в историческую победу «фурии роха». «Испания не забьет 11 мячей даже детской команде», – смеялся мальтийский голкипер Джон Бонелло.

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Испания на Евро-1984 Фото: Imago

После первой половины испанцы вяло побеждали 3:1, однако собрались после перерыва и нашвыряли необходимые девять мячей. Победа 12:1 выглядела странно: до этого самой крупной победой испанцев были 2:0 над Ирландией, а в первой игре с Мальтой они выдавили только 3:2. Голландцам победа Испании тоже показалась сомнительной, и они подали жалобу в УЕФА: говорили, что испанцы купили соперникам рождественские путевки на курорты (игра была 21-го декабря), а островитяне приняли подарки и сдали матч. Доказать подкуп не удалось, и Испания вынырнула на Евро. Однако после скандала ввели правило личных встреч.

На форуме испанцы десантировались в группу к Португалии, ФРГ и Румынии. Португальцев и румын тоже не ожидали в финальной части: предки Криша неожиданно обошли в отборе СССР, а «карпатские ребята» из третьей корзины опередили Чехословакию и Италию. Немцы приземлялись в финалах трех последних Евро (две победы) и были главным фаворитом группы. Но в последнем туре испанцы минимально победили ФРГ и не пустили их в плей-офф. А сами благодаря большему числу забитых объехали Португалию и вышли в постсезон с первой строчки. Формат Евро немного изменился, и теперь две первые команды квалифицировались в общий плей-офф (раньше первые команды сразу разыгрывали финал, а вторые – матч за третье место).

Испания в полуфинале наткнулась на Данию – еще один сюрприз отборочной кампании. Команда вылезла из четвертой корзины, но в группе опередила Англию и финишировала первой. В решающем розыгрыше «датский динамит» опередил финалиста прошлого Евро Бельгию и Югославию и укатился в полуфинал к испанцам. Датчане удивили и в плей-офф: вышли вперед уже на 7-й минуте и доминировали весь первый тайм. «Фурия роха» проснулась во второй половине и перехватила контроль. Испанцы отыгрались на 67-й минуте и завели игру в дополнительное время. В овертайме Дания осталась в меньшинстве и просто доживала до серии пенальти, в которой проиграла (4:5).

Главная звезда перед Евро

Испанский футбол осторожно выбирался из грустных 70-х. В ростере постепенно собирались скилловые янгстеры: например, Андони Субисаррета и Эмилио Бутрагеньо. Главной звездой был уже немолодой Сантильяна. 31-летний форвард «Реала» стартовал в «Расинге», но «бланкос» заприметили талантливого молокососа уже в 19 лет. Трансфер стал последним в карьере Сантильяны: он отлетал за «Реал» 17 лет, 566 игр и забил 244 мяча.

Со сборной нападающий познакомился в 22 (1975 год) и с небольшими паузами вызывался в нее до 1985-го. За 10 лет он откатал 48 игр, в которых вонзил 14 мячей. Кроме Евро-1984, он выступил на турнире 1980 года и на чемпионатах мира-1978 и -1982. Он 17-й в списке бомбардиров сборной Испании.

На Евро-1984 Сантильяна отметился уже в отборе: выписал шесть мячей и стал лучшим страйкером группы. Четыре гола прилетели в скандальном матче с Мальтой, три из них – в первом тайме, когда ничего странного на поле еще не происходило. В финальной части испанец забил всего один, но этот гол помог сборной пролезть в плей-офф. Он принес ничью с Португалией, без которой не было бы первого места и, возможно, даже второго.

Кто тренировал

Испанией на Евро командовал величайший тренер в истории мадридского «Реала». Игровая карьера Мигеля Муньоса началась еще до войны, а в майке «бланкос» мужчина отбегал 10 лет. В «Мадриде» он собрал кучу трофеев, в том числе – три Кубка чемпионов. Там же закончил игровую карьеру и начал тренировать во второй команде. Харизматичный коуч задержался в «Ультра Плюс» всего на год и в 1959-м взял основной «Реал». В первом же сезоне Муньос привел команду к КЧ – пятому в истории.

Мигель удивил тем, что ужился с президентом Сантьяго Бернабеу. За 35 лет его правления сменилось 18 тренеров. Муньос продержался на посту почти 14 лет, остальные коучи заскакивали на год-два. За это время Мигель выиграл девять чемпионатов Испании, два Кубка чемпионов, Межконтинентальный кубок и два кубка страны. Тренер провел сложную смену поколений и обновил команду, пять раз подряд победившую в Кубке чемпионов.

В сборной Мигель впервые появился в 1969-м – совмещал с работой в «Реале». Опыт оказался неприятным и продлился меньше года. Однако испанец не забыл о национальной команде и взялся за нее в 1982-м после провала «фурии роха» на чемпионате мира. Муньос добился успеха на первом же крупном турнире – Евро-1984. То серебро осталось единственным успехом испанцев за 44 года – с Евро-1964 по Евро-2008. Тренер покинул сборную в 1988-м после провала на ЧМ. Он остался в истории не только «Реала», но и всей Испании – с 2005 года Marca вручает лучшему тренеру Ла Лиги приз, который назвали в честь Муньоса.

Как прошел финал

Франция выглядела намного сильнее Испании. В ее составе блистал Мишель Платини, который оформил на турнире девять мячей. Евро-1984 остался единственным в карьере француза, но голевой рекорд Криштиану Роналду побил только в 2021-м. Португалец сыграл на пяти Евро и настрелял 14 банок. Также за французов сверкали Ален Жиресс, Жан Тигана (признанный лучшим игроком турнира), Патрик Баттистон.

Финал Евро-1984 Фото: Imago

Испанцы начали матч смело: много атаковали на первых минутах, но почти не создавали опасных моментов. После стартового отрезка французы до конца игры забрали инициативу. Первый гол пришел на 57-й минуте: Платини коряво пробил со штрафного, вратарь Луис Арконада забрал мяч, но трагично пропустил сквозь себя за линию. «У нас был шанс со штрафного, и вратарь допустил небольшую ошибку», – вспомнил голеадор. Мишель заковырял девятый гол на турнире и привел сборную к победе. У Испании не было шансов отыграть даже один мяч, несмотря на удаление Ивона Ле Ру. Уже в самом конце игры, на 90-й минуте, французы забили второй: Брюно Беллон вылез один на один после шикарного паса Тигана и легко перебросил вратаря.

Испания играла неплохо, но создала слишком мало, чтобы побороться за трофей. Французы оказались сильнее и заслуженно победили. «Это был первый официальный титул Франции в командном виде спорта. Великий момент для французского футбола и французского спорта в целом. Испания играла очень хорошо, но мы являлись действительно хорошей футбольной командой», – радовался Платини.

Кто стал звездой

Защитник Антонио Маседа приехал в сборную из хилого хихонского «Спортинга» – команда финишировала 13-й в сезоне-1983/84. На тот момент 27-летний испанец выступал за команду уже восемь лет и пробил отметку в 200 матчей за клуб. Маседа неожиданно сверкнул на Евро-1984: забил два важных мяча и стал лучшим бомбардиром сборной, хотя играл центрального защитника. Ни один другой испанец не занес больше одного гола.

Антонио Маседа на Евро-1984 Фото: Imago

Первая банка Антонио официально вывела испанцев в плей-офф. В последней игре группового этапа он за несколько секунд до конца игры казнил ФРГ и принес Испании первую победу на турнире в комплекте с первым местом в группе. 190-сантиметровый Маседа подключился к атаке и после навеса с фланга головой прошил Тони Шумахера. Второй мяч испанец забил уже в следующей игре: сравнял счет в полуфинале с датчанами. «Динамиты» не уследили за защитником, который снова неожиданно рванул в атаку. Маседа в целом много забивал за сборную: восемь мячей в 36 играх – мощный результат для центрального защитника. Чистый прототип Серхио Рамоса.

Через год после Евро Антонио пошел на повышение. Мадридский «Реал» заманил полыхающего парня к себе. Маседе было 28 – пустяковый возраст для защитника, но сам он считал иначе. В «Реале» отыграл всего три сезона и закончил карьеру. За это время он взял три чемпионства и победу в Кубке УЕФА – единственные трофеи в карьере. Без прорывного Евро их бы не случилось.

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