Британский певец Эд Ширан дал концерт для футболистов сборной Англии, когда у них выдался выходной при подготовке к 1/8 финала Евро-2020.

По информации The Telegraph , это было живое выступление на базе команды в «Сент Джордж Парк». Ширан спел несколько песен, пока футболисты отдыхали с барбекю.

«Он фантастический, – рассказал полузащитник Джордан Хендерсон. – Все знают, насколько он хорош как исполнитель. Было здорово, когда он сыграл на улице несколько песен, было здорово поговорить с ним и провести так несколько часов. Выдался действительно непринужденный вечер за барбекю. Он взял гитару и сыграл несколько песен. Было невероятно, временами немного сююреалистично. Он играл на гитаре, пока мы ели. Я думаю, он великолепен, а ребятам все очень понравилось».

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В 1/8 финала Англия сыграет с Германией.

Матч состоится 29 июня на «Уэмбли» в Лондоне.

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