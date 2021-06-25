Президент «Реала» Флорентино Перес рассказал, что бывший главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан хотел бы поработать со сборной Франции.

«Зинедин Зидан мечтает стать тренером сборной Франции. Уверен, он этого добьется. Мне по-прежнему очень нравится Зидан. Если однажды он захочет вернуться в «Реал», то пусть знает, что здесь в любом случае его дом», – цитирует Переса журналист Фабрицио Романо.

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Сборную Франции на Евро-2020 возглавляет Дидье Дешам. В 1/8 финала команда сыграет против Швейцарии.

Зидан работал в «Реале» в 2016-2018 и 2019-2021 годах.

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