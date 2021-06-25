В 2008 году «Барселона» всерьез хотела приобрести Карима Бензема – дошло до того, что клуб отправил скаута в Брон, пригород Лиона, где вырос французский страйкер. Мелкий городок показался представителю «Барсы» настолько диким, что каталонцы отказались от идеи брать Карима: боссы испугались, что с парнем постоянно будут проблемы. Зато Флорентино Перес, который лично гонял на родину Бензема, ни капли не смутился и подписал нападающего. Спустя 12 лет Карим стал рекордсменом, легендой и вице-капитаном «Реала», но трудностей с ним действительно хватало.

Главная беда Бензема – он фантастически привязан к Брону и местным корешам. Например, из-за Карима Зенати, который отмотал кучу коротких сроков, форвард шесть лет не вызывался в сборную: историю с шантажом Вальбуэна запустил именно близкий друг Бенза. Кроме того, с 2008-го Зенати получает от Карима минимум 4 тысячи евро в месяц. Такую пенсию футболист назначил приятелю просто так, лишь бы тот не промышлял грабежами. Естественно, Зенати вообще ничего не делает для Бензема, хотя формально должен помогать ему с защитой прав на изображение.

Карим Бензема Фото: Getty Images

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Второй человек, который давно вертится вокруг Карима, – его агент Джазири. Он представляет интересы Бенза с 2004 года, причем все идет настолько гладко, что у этого продюсера вообще нет других клиентов. С одной стороны, Джазири нормально справляется с обязанностями – форварда ценят в «Мадриде» и всегда предлагают очень достойные контракты. С другой стороны, иногда агента бывает слишком много.

Впервые это проявилось 11 лет назад, перед ЧМ в Африке.

Тренер и астролог французов Раймон Доменек сомневался, стоит ли звать Карима на чемпионат мира – видимо, звезды не давали четкого ответа. Тогда коуч прилетел в Мадрид, чтобы напрямую побеседовать с кандидатом в сборную. Они встретились в ресторане после игры «Реала», но Бензема пришел с агентом. «У меня были вопросы к Кариму, но Джазири постоянно его перебивал. Через некоторое время я перестал задавать вопросы. Это было безнадежно. Мне не нужен агент, чтобы фильтровать разговор. Карим должен стоять на собственных ногах, но ему так нравится. Он зарабатывает хорошие деньги, его жизнь в порядке, а он позволяет своему агенту делать все за него». Легко догадаться, что ни на какой ЧМ Бензема не поехал.

Зато Карима взяли в Бразилию на ЧМ-2014. Там Франция вылетела от Германии, а в L'Equipe вышел критический текст про Бензема. Агент вписался за форварда максимально по-пацански: угрожал журналистам, оскорблял их и по слухам даже ушатал одного автора. Впрочем, Бензема не смутился и не осадил товарища – Джазири поступил вполне в духе Брона.

«Карим мог бы чему-то научиться у Роналду. У Криштиану больше гордости за себя. Если бы у Карима было хотя бы 10% заряженности Роналду, он мог выиграть «Золотой мяч», – объяснял Раймон Доменек несколько лет назад. Конечно, у этого тренера сомнительная репутация, но его реплики про Карима крайне фактурны и вполне адекватны.

«Я часто пытался пообщаться с Бензема. Он кивал, глядя вниз, но диалога никогда не было. Если вы посадите этого парня с собой в одну комнату, за пару лет он не скажет вам ни слова». Раймон признавался, что видел Бензема раскованным и довольным лишь один раз, когда они случайно пересеклись в Дубае. Казалось, Карим притащил в Эмираты весь Брон – конечно, за свой счет. «Он был совершенно другим, даже в общении со мной. Расслабленный, веселый, никогда не видел его таким», – говорил Доменек.

Карим Бензема в «Лионе» Фото: Getty Images

Вероятно, связь Бензема с Броном и правда неразрывна. Именно поэтому, когда Кариму было трудно в «Реале» при Моуринью, он просил Джазири согласовать контракт с «Лионом». Форварда хотели подписать «Арсенал» и другие гранды тех времен, но Бенза не привлекали никакие варианты, кроме «Олимпика»: он просто хотел домой. Даже сейчас, когда речь заходит о будущем Карима, никакой дилеммы нет. Он либо доиграет в «Реале» до конца карьеры, либо напоследок вернется в «Лион», чтобы быть поближе к ребятам из Брона. Ведь только рядом с ними Бензема по-настоящему счастлив.

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