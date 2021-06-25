Вратарь ЦСКА и экс-игрок сборной России Игоь Акинфеев оценил выступление национальной команды на Евро-2020 – футболисты не вышли из группы, заняв последнее место.

– Смотрел матч с Данией? О чем думал?

– Смотрел. Думал о хорошем: мало ли что-то случится хорошее, но, к сожалению, не случилось. Тяжело в такие моменты. Знаю это как действующий футболист, проходил это. Жизнь как пуля пролетает. Грустно, что на таких праздниках мы всегда, к сожалению, оказываемся непонятно где.

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– А как футболисты сами себе это объясняют? Это праздник, а почему мы всегда непонятно где?

– Это в любом случае праздник для болельщиков, футбол создан для них, как театр и все остальное. Я всегда говорю, что если актер плохой, на него ходить не будут. Видимо, мы не научились за это время – хотя были хорошие моменты, – наверное, не можем прибавить в футболе. Очень хочется прибавить, но пока как-то стоим, наверное, на одном уровне, на одном месте, к сожалению, – сказал Акинфеев в эфире «Коммент. Шоу».

Россия на Евро выиграла только у Финляндии (1:0). Поражения от Бельгии и Дании получились разгромными – 0:3 и 1:4.

Акинфеев – брозновый призер Евро-2008, на ЧМ-2018 доходил со сборной России до четвертьфинала.

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