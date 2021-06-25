У опорника московского «Спартака» Алекса Крала не все получается на этом Евро. Он стартовал только в первом матче с Шотландией, но затем только выходил на замену.

На сайте iDNES.cz проходят опросы болельщиков на лучшего и худшего футболиста сборной в каждом матче чемпионата. И Крал регулярно оказывался первым в антирейтинге двух стартовых матчей. Всей чешской сборной за победу над Шотландией поставили 2,20 (где один – отлично, а пять – отвратительно). Высший балл, разумеется, получил автор дубля Патрик Шик, а Алексу Кралу досталась оценка 3,27.

Алекс Крал, Чехия, Евро-2020 Фото: Getty Images

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«Центральный полузащитник Крал, чья игра тоже не впечатлила болельщиков в товарищеском матче с Албанией, – единственный футболист, получивший тройку», – пояснили в iDNES.cz. Дальше результаты опорника «Спартака» по опросам держались на уровне худших в команде, а после поражения от Англии Алексу досталось 4,05. «Фанаты респектовали Цоуфалу, Голешу, Соучеку и Челюстке и Каласом. С другой стороны, Крал превратился в настоящую мишень для фанов», – написали в заметке.

Виктора Классона авторы подкаста Football Radical А шведская Aftonbladet наоборот хвалит легионера из РПЛ. Полузащитника «Краснодара»авторы подкаста Football Radical назвали любимчиком главного тренера Янне Андерсона. «В трех матчах на Евро Классона размещали поглубже в полузащиту, в то время как на ЧМ-2018 его выпускали на позицию 11-го номера и считали главным претендентом на капитанскую повязку», – сказали в подкасте.

Виктор Классон и Кристоффер Ульссон, Швеция – Польша, Евро-2020 Фото: Getty Images

Кристоффера Ульссона. «Я бы поставил в полузащиту Классона, Ларссона, Ольссона и Форсберга, в нападение – Исака и Кулусевски. Нам нужен конструктивные футболисты, потому что так ты получаешь больший процент владения. И Кристоффер точно нужен в старте. Ведь если вы хотите его покритиковать, то всегда держите в голове то, сколько мячей проходит через него в середине поля. Ульссона нужно лучше встраивать в билд-ап в нападении», – Бывший тренер сборной Финляндии Ханс Бакке в эфире телеканала TV4 тоже отметил активность Виктора на ЧЕ-2020 и защитил другого игрока «Краснодара». «Я бы поставил в полузащиту Классона, Ларссона, Ольссона и Форсберга, в нападение – Исака и Кулусевски. Нам нужен конструктивные футболисты, потому что так ты получаешь больший процент владения. И Кристоффер точно нужен в старте. Ведь если вы хотите его покритиковать, то всегда держите в голове то, сколько мячей проходит через него в середине поля. Ульссона нужно лучше встраивать в билд-ап в нападении», – заявил Бакке.

Колумнист хорватской газеты Jutarnji list Томислав Юранович рассыпался в комплиментах Николе Влашичу за гол в ворота Шотландии. «Мы ждали его перед каждым из трех матчей, потому что знали: Никола – тот, кто способен сделать разницу. Смотрели на него последние три года неспешной смены поколений. Считали, что он подчеркнет свою фамилию толстым фломастером.

Без громких слов, интриг и эго Влашич так круто отвоевал место в составе «шашечных», что после матчей с Англией и Чехией оставался лишь один вопрос: почему Николы не было в основе Хорватии? И когда Златко Далич выпустил его с первых минут, полузащитник идеально отреагировал.

Помимо гола Никола Влашич продемонстрировал футбол, который зацементировал его фамилию в составе. Далич номинально поставил его на правый фланг, но 23-летний плеймейкер умно смещался в центр, создавал хаос и беспорядок, заложивший основу для победы хорватов. «Шашечные» вышли в 1/8 финала, благодаря полузащите, и Влашич играл в ней не последнюю роль – наоборот, отлично взаимодействовал с Модричем, Ковачичем и Брозовичем», – написал Юранович.

Деян Ловрен не был заявлен на стартовый матч Хорватии с Англией из-за травмы, но отыграл от звонка до зконца с Чехией и Шотландией. И получил по желтой карточке, чем закрыл себе двери в 1/8 – с Испанией питерский хорват не сразится. Index.hr бьет не был заявлен на стартовый матч Хорватии с Англией из-за травмы, но отыграл от звонка до зконца с Чехией и Шотландией. И получил по желтой карточке, чем закрыл себе двери в 1/8 – с Испанией питерский хорват не сразится. Index.hr бьет тревогу : «Хорватия ослабла перед плей-офф. Незаменимый защитник получил вторую желтую карточку в 66 матчах против Хорватии. И вторую – на этом Евро». От Jutarnji list Деян тоже получил теплые слова после Шотландии: «Ловрен был тем, кто обеспечил нашей команде стабильности, выиграв 8 из 11 воздушных дуэлей»

Гжегож Крыховяк стал антигероем матча со Словакией, в котором словил две желтые карточки, и мгновенно стал на родине козлом отпущения и героем мемов. В единственном удачном матче Польши с Испанией Крыховяк не участвовал, но вернулся в поле на Швецию и сыграл 78 минут, получив еще одно предупреждение, чем точно не исправил общее впечатление.

Гжегож Крыховяк, Польша – Словакия, Евро-2020 Фото: Getty Images

Gazeta Wyborcza оценила первый матч Гжегожа на единицу, но за шведов дала «3+»: «Он ввязался в борьбу на локтях и пинках и даже, можно сказать, ее выиграл. Но что с того, если с таким соперником, как Швеция, нужно играть более креативно. Плюс за два удара с дистанции». Interia, раздавая награды родной сборной по итогам Евро (главный позитив, главный сюрприз…), присудила Гжегожу звание главного разочарования: «Почему? Спокойно, лежачего не бьют».

Sport.pl назвал Крыховяка главным проигравшим (вероятно, в составе Польши), за третий тур ему тоже досталось: «Его присутствие на поле было заметным. Но это не комплимент. Поляки отдали сопернику середину поля, Крыховяк играл медленно и не следовал инструкциям Паулу Соузы... На бумаге выступление Крыховяка не выглядело худшим. Но обманчиво судить о его игре по сухим цифрам. Особенно когда трудно избавиться от впечатления, что Польша без Крыховяка выглядела попросту лучше».

Партнер Гжегожа как по сборной, так и по «Локомотиву» Мацей Рыбус отыграл только первых 1,5 тайма на Евро, отдал голевую передачу против словаков, но больше не выходил на поле. По оценке автора Wyborcza, «получил тройку, потому что стал соавтором гола, но все же это не тот Рыбус, которого я бы хотел видеть на поле».

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