Олимпийская чемпионка по гандболу Владлена Бобровникова прокомментировал критическое высказывание против сборной России по футболу.

После разгромного поражения от Дании со счетом 1:4 и вылета футболистов с чемпионата Европы-2020 Бобровникова написала в инстаграме: «Чтобы вы понимали, футболист Зобнин получает 26 миллионов рублей в месяц! Я в жизни столько не заработаю за всю свою жизнь (тавтология сюда прямо просится), сколько человек за месяц».

«Я не эксперт в футболе, но понимаю спортивные моменты – где есть борьба, а где нет. И утром, увидев зарплаты, подумала: блин, ну пацаны… Обидно и досадно. Понятно, что если им платить не 20 млн, а 20 тысяч – уровень не изменится, они играют как умеют.

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И понятно, что в футболе как в индустрии крутятся совершенно другие деньги, которых нет в гандболе или других видах спорта. Но есть моменты, когда футболу позволено слишком многое – и дело не в деньгах.

Я не собиралась хайпануть за счет футбола и футболистов. Им и так прилетело от всех. Просто обидно как спортсмену: блин, ну умри ты на поле, грызи землю. Я вижу, что этого нет. Хотя знаю, каково играть с выбитыми пальцами, свернутыми голеностопами, мне ломали нос, рассекали бровь. Столько травм было, но ты все равно бьешься. А потом видишь коллег, у которых нет такой отдачи.

Само поражение – не проблема. Боролись бы, я бы сказала: пацаны – молодцы, прекрасно понимаю их ощущения, но не сложилось», – заявила Бобровникова в интервью Sports.ru

В составе женской сборной России гандболистка Владлена Бобровникова выиграла золотую медаль на Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро и бронзу на ЧМ-2019.

Мужская сборная России по футболу заняла четвертое место на групповой стадии Евро-2020 и не пробилась в плей-офф.

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