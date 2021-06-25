Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси недовольно оценил поступок капитана сборной Португалии Криштиану Роналду в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы-2020.

«Роналду – великий чемпион, но иногда раздражает. Он забил нам пенальти и радовался, как после гола в финале. Люди замечают подобные вещи.

Мне кажется, дальше из группы F пройдет Франция, у них есть Мбаппе. Он неудержим, особенно против сильных сборных, которые меньше закрываются.

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Португалии лучше действовать с тремя полузащитниками, как в среду [в матче с Францией]. Если Роналду в составе, то вам приходится играть с тройкой в середине поля. И одним из них должен быть Ренату Саншиш», – заявил Росси в интервью La Gazzetta dello Sport (цитата по Football Italia ).

Роналду в матче с Венгрией сделал дубль, а Португалия победила со счетом 3:0. При этом до 84-й минуте на табло горели 0:0, а у «мадьяр» были шансы выйти вперед.

Венгры до последнего момента сохраняли шансы на выход из группы смерти. Они дважды вели в счете в решающем матче с Германией, но сыграли вничью (2:2) и вылетели с Евро-2020.

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