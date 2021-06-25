Первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян заявил, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов выступит с докладом с итогами выступления команды на чемпионате Европы.

«На 29 июня запланировано очередное заседание технического комитета РФС. Основной вопрос заседания – итоги выступления сборной России на Евро-2020.

Заслушаем доклад главного тренера команды Станислава Черчесова, обменяемся мнениями, постараемся понять причины того, почему сборной не удалось выйти из группы, которую лично я считаю очень сильной. На сегодняшний день и Бельгия, и Дания показывают футбол высочайшего уровня – это факт, Финляндию же наша команда обыграла.

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Мы регулярно собираем техком после крупных турниров, так что это событие плановое. После него, как и положено, Черчесов подробно объяснит и журналистам, и общественности все нюансы и моменты, связанные с выступлением сборной на чемпионате Европы», – ответил Симонян в комментарии агентству «РИА Новости»

Сборная России была разгромлена на старте турнира Бельгии со счетом 0:3, а в третьем туре крупно проиграла Дании – 1:4.

Русские футболисты заняли последнее место в группе B, не попали в плей-офф и вылетели с чемпионата Европы-2020.

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