Форвард «Интера» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку высказался о Криштиану Роналду, своем конкуренте по чемпионату Италии («Ювентус») и ближайшей игре в 1/8 финала Евро-2020 (Португалия).

«Он выиграл титул лучшего бомбардира Серии А, но мы выиграли чемпионат. Было важно выиграть тот титул, и то была моя цель. В Криштиану я позавидовал бы его дриблингу и удару. С его стороны, думаю, он позавидовал бы моей силе, моей меткости и нашей командной игре.

В воскресенье мы играем с чемпионом Европы. У португальцев есть индивидуальные и командные качества, они гордятся своей страной, но мы сделаем все, чтобы победить», – приводит слова Лукаку La Gazzetta dello Sport

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Бельгия и Португалия определят четвертьфиналиста 27 июня. Матч начнется в 22:00 (мск) в Севилье.

Криштиану с 5 голами на Евро-2020 уступает только бомбардиру по имени Автогол (8). При этом Криш три мяча положил с пенальти, а в свои ворота забивалось только с игры.

У Лукаку три гола, все – с игры.

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