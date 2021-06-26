Евро вернется 26 июня: сначала за четвертьфинал зарубятся Дания и Уэльс, после – Италия и Австрия. Команду Роберто Манчини считают безоговорочным фаворитом, но у австрийцев есть козыри в борьбе со «скуадрой адзуррой». Eurosport.ru совместно с Winline разобрался, что ждет команды в предстоящем матче.

Роберто Манчини Фото: Getty Images

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У итальянцев подвисли сразу два игрока: Алессандро Флоренци повредил икроножную мышцу, Джорджо Кьеллини травмировал бедро. В четверг ветеран приступил к тренировкам, но вряд ли выйдет в основе: по информации итальянских журналистов, Манчини наигрывал пару Леонардо Бонуччи/Франческо Ачерби.

У австрийцев одна потеря: Валентино Лазаро повредил бедро и досрочно завершил чемпионат Европы. В группе он выскочил лишь на 20 минут против Нидерландов.

Аккуратнее стоит быть Давиду Алабе, Даниэлю Бахманну, Конраду Лайнеру и Маттео Пессине – они повисли на карточках и пропустят возможный четвертьфинал в случае нового предупреждения.

Форма

Итальянцы подлетели к плей-офф в отличном настроении: выбили три победы из трех и на последний тур вышли без мотивации. Манчини противостояли крепкие Турция, Швейцария и Уэльс, но никто так и не пробил Джанлуиджи Доннарумму: турки и швейцарцы получили по три, валлийцы отхватили лишь один от резервного состава. В 15 последних матчах у «скуадры адзурры» лишь один пропущенный мяч (от Нидерландов) и всего две ничьи (с теми же Нидерландами и Польшей).

Австрийцы держали фанатов в напряжении до последней минуты группового этапа. Команда предсказуемо обыграла Северную Македонию и так же ожидаемо уступила Нидерландам. За вторую строчку Австрия рубилась с Украиной в очном матче и уверенно победила (у желто-голубых набралось лишь 0,29 xG). Скорее всего, красно-белые вышли бы и с третьего места, но со второго – солиднее и логичнее, потому что команда у Франко Фоды действительно мощная.

Кристоф Баумгартнер, сборная Австрии Фото: Getty Images

Лицом к лицу

В 36 очных матчах Австрия обыграла Италию 12 раз. Но есть один нюанс: последняя победа случилась в декабре 1960 года.

Последний раз Италия и Австрия встречались в 2008-м: в товарищеском матче была зафиксирована ничья (2:2).

Итальянцы в восьмой раз из 10 вышли в плей-офф Евро.

Австрийцы впервые сыграют в плей-офф Евро. Этот турнир для них третий.

Победы над Северной Македонией и Украиной – первые для Австрии в истории Евро.

Победитель этого противостояния выйдет на кого-то из пары Бельгия – Португалия.

Ориентировочные составы

Котировки букмекеров

Победа Италии: 1.52

Победа Австрии: 7.20

Конечно, команда, которая выиграла групповой этап со счетом 7:0, является фаворитом, но у Австрии есть свои козыри. Во-первых, красно-белые показали, что у них хороший прессинг: зажали украинцев и полностью сковали атаку команды Андрея Шевченко. Во-вторых, есть Давид Алаба: новичок «Реала» может выходить на разных позициях и выполнять необходимые для них функции.

Если Алаба выходит в центре, то подстраховывает партнеров и выдает разнообразные пасы во все стороны: развивает атаку как налево, так и направо. На левом фланге Давид превращается в более сфокусированного плеймейкера: двигает мяч преимущественно по краю и отказывается от диагоналей. Если Манчини упустит этот фактор, рискует нарваться на проблемы.

За австрийцев может выстрелить эффект неожиданности, но все же итальянцы должны разбираться с командой Фоды. Для этого есть отличный состав и классная атака, в которой рулят звезды «Сассуоло» Мануэль Локателли и Доменико Беррарди, шустрик из «Наполи» Лоренцо Инсинье и финишер из «Лацио» Чиро Иммобиле. На групповом этапе эта четверка продемонстрировала отличное взаимопонимание.

Давид Алаба, сборная Австрии Фото: Getty Images

Где смотреть

Прямую трансляцию проведет Первый канал – начало в 21:45 (мск). Если у вас нет ящика, то залетайте на наш онлайн

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