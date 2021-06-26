В первом туре АПЛ-2021/22 «Манчестер Сити» сойдется с «Тоттенхэмом». Одна из прошлогодних битв со «шпорами» стала ключевой для Пепа Гвардиолы: в ноябре 2020 года каталонец влетел лондонскому сопернику 2:0, после чего «Сити» не проигрывал больше трех месяцев.

«Мы создавали моменты, несмотря на мощную защиту соперника. Ее обеспечивал Пьер-Эмиль Хёйбьерг, заполнявший все свободные зоны», – констатировал Пеп перед журналистами. Монстра из опорной зоны «Тоттенхэма» Гвардиола воспитал сам. Датчанин восхищал легендарного тактика, пока тот еще работал в Германии.

Хёйбьерг переехал в «Баварию» в 17 лет и меньше чем за год стал самым молодым игроком, когда-либо выходившим за мюнхенскую команду в Бундеслиге. Гвардиола возглавил вечных чемпионов спустя пару месяцев. Первым делом каталонец запросил подробный отчет по молодому датчанину.

Евро-2020 У Поульсена на майке написано «Юрари». Почему и что это значит? 21/06/2021 В 15:27

Над работой по Хёйбьергу корпел Альберт Селадес, бывший тренер молодежной сборной Испании и одноклубник Гвардиолы в «Барселоне». Отчет закрывала красивая метафора: коллега Пепа сравнил датчанина с бриллиантом. Вскоре после личного приезда в Мюнхен Гвардиола увидел в Пьер-Эмиле нового Серхио Бускетса. По словам Марти Перарнау, автора книги «Pep Confidential» о первом сезоне каталонца в Германии, тренер уделял Хёйбьергу гораздо больше внимания, чем любому другому игроку. Гвардиола оказался в восторге от пасовых скиллов полузащитника. «Часы бесконечной и неограниченной работы», – именно так Перарнау описывал тренировки Хёйбьерга под руководством главного тактика XXI века.

Казалось, под надзором Гвардиолы датчанин действительно станет новым Бускетсом. Внимание Пепа должно было сделать из полузащитника главного шестого номера нового поколения. Карьерные перспективы подкосила личная трагедия. За несколько дней до совершеннолетия Пьер-Эмиль созвонился с отцом Кристианом. Хёйбьерг-старший подошел к телефону со страшной новостью: ему диагностировали рак желудка.

Следующим звонком юный игрок «Баварии» в слезах принимал сочувствие Гвардиолы. Пеп разрыдался в ответ, но попытался успокоить советом: «Ты должен быть рядом с близкими людьми, о которых заботишься сильнее всего, пусть даже это повлияет на карьеру».

В дело вмешался президент «Баварии» Ули Хёнесс. Отца Хёйбьерга тут же перевезли на лечение в Мюнхен, а клуб заплатил за реабилитацию. К сожалению, жизнь Кристиана это продлило ненадолго: Хёйбьерг-старший скончался в 2014 году.

«Смерть отца преследует меня до сих пор, – рассказывал Пьер-Эмиль в феврале 2021-го. – Тогда я ощутил себя одиноким 18-летним парнем, которого бросили в мире большого футбола и вынужденного принимать определяющие решения для карьеры. В таком возрасте ты не способен полноценно оценивать проблемы. А человека, который мог бы помочь, не осталось в живых».

Пьер-Эмиль Хёйбьерг, «Бавария» Фото: Getty Images

По словам Хёйбьерга, именно Гвардиола научил его отделять личные эмоции от футбола. Возможно, именно поэтому датчанин блеснул в первой же аренде. В «Баварии» таланту явно не хватало игровых минут: его место на поле занимали Филипп Лам, Тьяго Алькантара, Тони Кроос и Бастиан Швайнштайгер. Даже на главный матч мюнхенской карьеры – финал Кубка Германии-2014 – Пьер-Эмиль вышел правым защитником.

На вторую половину сезона-2014/15 Хёйбьерга закинули в аренду в «Аугсбург». Там тренер Маркус Вайнцирль назвал его игру феноменальной уже после первого матча, в котором «Аугсбург» разбил «Хоффенхайм» со счетом 3:1. Во временной команде Хёйбьерг превратился в одного из лучших бокс-ту-боксов Бундеслиги и помог команде протиснуться на пятую строчку чемпионата.

Датчанин возвращался в «Баварию» окрепшим игроком, но руководство зачем-то пристроило его в новую аренду, в «Шальке». В Гельзенкирхене Хёйбьерга ждал нелогичный провал: Пьер-Эмиль получил скудные 13 стартов в Бундеслиге. Следующим ходом полузащитник порвал с арендами и окончательно свалил из немецкого гранда. Говорили, что на этом фоне он даже разругался с Гвардиолой. Так или иначе, оба они покинули Бундеслигу в 2016-м: коуч уехал в «Манчестер Сити», игрок – в «Саутгемптон».

Гвардиола запомнился Хёйбьергу помешанным визионером. Датчанин называл Пепа самым требовательным человеком в жизни. «За минуту на поле ты должен понять, как играет соперник», – требовал каталонец от юного фаворита.

«Помню, после очередной победы «Баварии» мы зашли в автобус, а Гвардиола уже включил и начал анализировать игру. В офисе он просматривал футбол с двух планшетов и телевизора. Может, это и делает его величайшим. Хотя, иногда это может сыграть с ним злую шутку: Пеп тонет в слишком большом объеме информации», – заключил плеймейкер.

Именно под руководством Гвардиолы Хёйбьерг проникся футбольной тактикой. «Для Пепа самое важное – понимание и чтение игры, – отмечал датчанин. – Он научил меня смелее действовать с мячом, показал, сколь важно играть без страха. Работай ты хоть против Хаби Алонсо, хоть против любителя, главное – не бояться и, как говорит Пеп, «слегка показывать яйца».

Хёйбьерг считает, что именно Гвардиола научил его чувствовать партнеров и понимать, когда нужно прессинговать. «Если честно, я встретил Гвардиолу слишком рано. Он работал на таком высоком уровне, что мне приходилось привыкать и догонять. Мне было 17, 18, 19. В 22-23 у меня уже был бы фундамент, мне не приходилось бы продираться через конкуренцию с лучшими игроками мира», – констатировал полузащитник.

Несмотря на эту точку зрения, Жозе Моуринью, с которым Хёйбьерг работал в «Тоттенхэме», заметил, как сильно на датчанина повлиял мюнхенский отрезок: «Думаю, взросление в «Баварии» сказалось на его менталитете. С другой стороны, определенные качества имелись в нем изначально. Он пашет каждый день».

«Пеп учил меня анализировать игру. Моуринью делает из нас единый механизм – горд быть его частью», – отмечал Хёйбьерг. Оба качества – чтение игры и интеграция в команду – позволяют ему быть ключевым игроком сборной Дании на Евро-2020.

Пьер-Эмиль Хёйбьерг, сборная Дании Фото: Getty Images

Хёйбьерг – лидер датчан по нескольким атакующим параметрам. Опорник раздает больше всех передач в финальную треть (9,33) и передач с продвижением на 9+ метров (9,33) за 90 минут. При этом Пьер-Эмиль – третий среди основных игроков сборной по среднему числу пасов из-под давления (11,3).

Главный тактический скилл Хёйбьерга – чувство свободных зон. 23-й номер сборной Дании отлично находит пространство в трафике. Неудивительно, что это качество проявилось в матче против России с ее плотным средним блоком.

В эпизоде ниже Хёйбьерг повлиял на атаку датчан вообще без касаний. Опорник сначала сковал Артема Дзюбу, а затем подсказал Томасу Дилейни: нужно рвануть в центральный круг и поманить нападающего за собой. Так Пьер-Эмиль нашел карман между соперниками, в который Симон Кьер мог отдать короткий пас.

Хёйбьерг подсказывает Дилейни, чтобы тот забежал в центральный круг. Фото: Other Agency

Дзюба пресекает пас на Дилейни. Хёйбьерг остается один. Фото: Other Agency

Другой пример: здесь Хёйбьерг включился в финальную треть. По первому скриншоту видно, что Марио Фернандес следил за Йоакимом Меле. Именно Пьер-Эмиль запутает соперника во время диагонали: отвлечет рывком и позволит партнеру открыться под пас в свободнейшую зону.

Марио оглядывается на Меле. Фото: Other Agency

Во время диагонали Хёйбьерг путает Фернандеса рывком. Фулбек оставляет фланг открытым. Фото: Other Agency

Помните истории про великий первый тайм против датчан? Они правдивы: до перерыва Россия даже вела по ударам – 4:3. Первый выстрел скандинавы выдали лишь на 28-й минуте. Сделал это именно Хёйбьерг. Цепочка действий перед резким шотом – лучшее отражение многостороннего интеллекта опорника. На старте атаки Пьер-Эмиль заметил, что Дилейни повалил Романа Зобнина в борьбе за мяч. Плеймейкер тут же оценил, собирается ли Марио смещаться в опорную зону и страховать партнера.

Зобнин и Дилейни – на газоне. Хёйбьерг тут же осмотрелся, будет ли кто-то из игроков сборной России страховать своего опорника. Фото: Other Agency

Фернандес остался на фланге. Хёйбьерг побежал в пустую зону с легким отставанием от темпа атаки. Итог – пас с фланга он принимал без малейшей опеки.

Хёйбьерг открывается перед пасом под удар. Умное движение позволило полузащитнику найти открытую зону. Фото: Other Agency

Зобнин вернулся в защиту. Хёйбьерг скинул его движением вправо и всадил через Магомеда Оздоева, разложившегося в подкате.

Удар Хёйбьерга. Фото: Other Agency

Итог – умная игра полузащитника «Тоттенхэма» вылилась в топовые цифры. В матче с Россией Хёйбьерг стал лучшим в команде по передачам под удар (2), в штрафную (2) и с продвижением на 9+ метров (11), а еще взял второе место по пасам в финальную треть (6) и выдал два ассиста. Именно благодаря плеймейкеру сборная Дании отобралась в плей-офф Евро-2020, а Юрген Клинсманн заключил: «Эта команда прошла через настоящие американские горки после инцидента с Кристианом Эриксеном. Приятно будет увидеть их в матчах навылет».

Кажется, Гвардиола не прогадал: влияние Хёйбьерга на сборную действительно сравнимо с влиянием Серхио Бускетса. Следующий шаг для Пьер-Эмиля – победа над Уэльсом и выход в четвертьфинал Евро.

Трансферы Куда уйдет Рамос из «Реала»? Собрали все слухи и варианты 17/06/2021 В 07:14