Италия первой из 24 команд отобралась в плей-офф Евро-2020. Смотрим заявку «скуадры адзурры» и удивляемся: от «Ювентуса» на чемпионат Европы поехали четыре игрока, от «Интера» – два, от «Ромы» и «Аталанты» – по двое, от «Милана» – один (и то Джанлуиджи Доннарумма скоро уйдет в «ПСЖ»).

«Сассуоло» отправил на Евро три представителя – столько же, сколько «Наполи». Почти достаточно, чтобы стать базовым клубом сборной.

Кто представляет «Сассуоло»?

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Мануэль Локателли. Главный трансферный актив итальянского футбола этого лета. После слабого старта карьеры в «Милане» уехал в «Сассуоло». Там немного погрустил, что в родном клубе не получилось, но вовремя собрался и сильно вырос. Теперь «Сассуоло» готовится к его продаже за большие деньги (50-60 млн евро). Вокруг Локателли постоянно трутся и жадно облизываются «Ювентус», «Челси», «Манчестер Сити» и «Арсенал».

Доменико Берарди Фото: Twitter

Доменико Берарди. Он должен был уйти из «Сассуоло» пару сезонов назад, когда им интересовались «Рома» и «Милан». Остался, пережил личностный кризис и воскрес. Сейчас является важнейшим звеном команды. Первые два матча на Евро показали, что Италии тяжело в атаке без креатива Берарди.

Джакомо Распадори. В 21 год заполучил капитанскую повязку «Сассуоло». Воспитанник клуба: прошел все возрастные команды перед попаданием в основу. В минувшем сезоне Серии А у него 26 матчей (13 в основе) и 6 голов. «Я люблю клуб. Если и уйду когда-нибудь, то ради большого вызова. Менять команду ради перемен в жизни не буду – я слишком привязан к «Сассуоло», к болельщикам и цветам», – преданность Распадори точно нравится фанатам.

На троих эти игроки за весь групповой этап Евро-2020 забили два мяча, отдали одну передачу. Локателли и Берарди дважды вышли в основе, Распадори один раз появился на замену (в матче против Уэльса, который для итальянцев ничего не решал). Но если Распадори взяли как игрока запаса, то Берарди и Локателли играют важную роль.

Берарди – король флангов. Его влияние на общее состояние итальянцев особенно было заметно, когда Манчини дал ему отдохнуть в матче с Уэльсом. Вместо него и Инсинье в той встрече носились Кьеза и Бернардески, что тоже было неплохо. Но остроту, которая была при Берарди, валлийцы не почувствовали.

Локателли в «Сассуоло» закрепил за собой статус созидателя атак и их разгонщика. Такая же роль у него и в сборной – это недавно отметил и Манчини: «Я благодарен тренерам «Сассуоло», которые открыли в нем это качество. Локателли может все. Но его главная черта – работа с атакующими направлениями. Он классно видит поле и способен сыграть почти с любым партнером».

Кто поднял «Сассуоло» из болота?

В 2002 году в жизни «Сассуоло» возник Джорджо Скуинци. Итальянский бизнесмен обожал велоспорт, управлял химической компанией Mapei и одноименной велокомандой. В футбол он хотел войти с 80-х и пытался купить активы команд Серии А, но каждый раз сделки срывались по разным причинам. И тогда Скуинци сменил тактику: подобрал «Сассуоло» из Серии С2, который даже не мечтал об итальянской вышке. Скуинци прокачал амбиции и вкачивал в «Сассуоло» миллионы. За 10 лет «нероверди» проделал путь от подвала итальянского футбола до Серии А.

Джорджо Скуинци Фото: Getty Images

«Мы не должны мыслить как маленькая команда. Мы – будущие победители. Не секрет, что я болею за «Милан» всю жизнь. И хочу сделать «Сассуоло» таким же сильным. Игроки должны бороться за право сыграть хотя бы минуту в наших цветах. Это качество мне нравится в «Милане». Считаю, что маленькие команды должны мыслить точно так же», – считает Джорджо.

«Сассуоло» работал не только над духом, но и над бизнес-моделью. Главной задачей Скуинци с первого дня проекта стала самоокупаемость – на выполнение цели он дал пять сезонов. Получилось за шесть – это совпало с выходом «Сассуоло» в Серию В. Дальше Скуинци мыслил в сторону своего стадиона. В 2013-м «Сассуоло» (точнее, Mapei, который владеет контрольным пакетом акций) купил у местных властей городскую арену. «Это еще один шаг на пути к росту. Дальше нас ждут еврокубки», – сиял Скуинци.

План работал: попадание в Серию А, стадион, Лига Европы в сезоне-2016/17. Скуинци верил, что наступит момент, когда «Сассуоло» потратит больше миллиона евро за сезон. Получилось в сезоне-2011/12, когда «Сассуоло» вбухал почти 6 млн евро в новичков. Абсолютный рекорд – сезон-2019/20: клуб закупился на 66 млн евро. А топ-3 самых дорогих покупок на сегодняшний день выглядит так: Хамед Траоре (16 млн евро), Локателли (14), Марлон (12, продан за ту же сумму).

К сожалению, Скуинци умер в 2019 году после продолжительной болезни, но клуб придерживается его плана развития. С самого начала патрон окружил себя единомышленниками, которые уверенно развивают клуб.

Еще один секрет «Сассуоло» – сильный гендиректор

Гендиректора «Сассуоло» зовут Джованни Карневали, и он дружит с другим влиятельным боссом Серии А – Джузеппе Мароттой из «Интера». Легендарный Беппе выступил соавтором «Ювентуса», который брал скудетто девять лет подряд (при Маротте – семь), и расчетливо подписывал классных игроков. Многих – либо за смешную компенсацию, либо вообще за 0 евро. При Маротте в «Юве» появились Миралем Пьянич, Криштиану Роналду, Карлос Тевес, Гонсало Игуаин и другие топы. В 2018-м Маротта ушел в «Интер» и построил чемпионский проект уже в Милане.

Джованни Карневали (справа) и Аурелио де Лаурентис Фото: Getty Images

Карневали дружит с Мароттой 35 лет и выстраивает карьеру в футболе параллельно. Только Джузеппе всю жизнь продвигал топ-клубы, а его неизвестный друг работал рядом и получил первую реально большую должность в «Сассуоло».

Маротта с 90-х мечется по клубам и занимает одну и ту же должность – гендиректора. Карневали начинал со сделок по покупке/продаже атрибутики, дальше основал фирму, которая занимается оформлением Match day. Этим и прославился. В Италии с ним работали клубы Серии А, В, с 1995 года – федерация футбола. Он продюсировал шоу «Ювентуса» и «Милана» перед матчами Лиги чемпионов в новом тысячелетии. Только в 2014-м Карневали заслужил пост гендиректора «Сассуоло».

«Нашему клубу нужны сильные люди с нестандартным мышлением. Джованни – такой человек. Мы хотим, чтобы к «Сассуоло» относились как к яркому событию. Джованни умеет делать из футбола шоу», – объяснил выбор Скуинци. Карневали ответил: «У нас не такая сильная академия, как у итальянских грандов. Но мы можем поступать иначе: развивать тренеров для сильнейших команд».

Первое решение Карневали – сохранение Эусебио ди Франческо (при нем клуб впервые сыграл в еврокубках). А когда коуча все-таки выкрала «Рома», он нашел Роберто де Дзерби. «Мы рассматривали известных тренеров без работы и поняли, что это не наш стиль. Была сформирована новая стратегия – доверять тренерам, способным стабильно отработать на дистанции», – объяснил управляющий.

Де Дзерби запустил новый цикл «Сассуоло». Благодаря ему в команде за три года сильно выстрелили некоторые игроки. Секрет его успеха – полное взаимопонимание с Карневали. Вместе они договорились о важном пункте стратегии – давать шанс тем, кто, казалось, исчерпал себя в предыдущих клубах.

В «Сассуоло» заиграли:

Локателли. Не вышел на классный уровень в «Милане», но перезапустился в «Сассуоло». Де Дзерби вспоминал: «Я видел много умных футболистов, но редко настолько интеллектуальных, как Мануэль. Он прекрасно видит поле и умеет работать в разрушении. Эти качества редко укладываются в современном игроке. Если и укладываются, то это точно футболисты уровня ведущих клубов Европы».

Жереми Бога. Ивуариец оказался одним из тех, кто случайно попал в «Челси» в 2010-х и бесперспективно разъезжал по арендам. Де Дзерби помог выйти ему на классный уровень, а потом говорил: «У Бога есть потенциал стать одним из сильнейших игроков Европы. Я вижу его в топ-клубе уже через пару лет. Невероятно работоспособный парень. Как-то охранники показали мне видеозапись, как Бога покидал базу в 11 часов вечера. Тренировка закончилась за 2,5 часа до этого. На следующий день я спросил, что он так долго делал на базе. Жереми ответил: «Хотел потренироваться побольше и немного увлекся».

Франческо Капуто. Итальянец пришел на повышение в «Сассуоло» после ярких сезонов в «Эмполи». И это был лишь его четвертый сезон в Серии А – до этого он пылил в лигах пониже и дважды брал Серию В. «Франческо в коллективе ласково называют Дедушкой. После нескольких тренировок Капуто в клубе один из тренеров спросил меня: «Боже, почему он ни разу не играл за «Ювентус»?» – вспомнил Де Дзерби.

Де Дзерби прокачал Берарди и Локателли

Де Дзерби учит своих игроков думать: «Я хочу радовать фанатов классной игрой. Футбол – это не просто проходы к воротам и удары. Это грация и красота. Никакой гол не стоит наивысшей оценки, если фанат не поднялся с кресла и не сказал: «Вау, это было просто восхитительно». Де Дзерби сказал, что когда он пришел клуб, персональный блеск Берарди испарился. Из яркого индивидуалиста Берарди превратился в футболиста, привыкшего действовать по инструкции: получить пас от партнера-добежать до чужой штрафной по флангу-отдать передачу. При Де Дзерби картина поменялась.

«Я спросил у Доменико, что он любит делать на поле. Но он не успел ответить, я перебил его. И сказал, что он любит играть против соперников персонально, обводить, бить по воротам, удивлять. Он улыбнулся и согласился. В первом нашем длительном разговоре я зачем-то даже крикнул на него в конце: «Так делай это чаще! Мне нужно, чтобы ты был ярче», – признался тренер, который новый сезон начнет в Украине. В мае он подписал двухлетний контракт с «Шахтером».

Мануэль Локателли Фото: Getty Images

Похожая ситуация и с Локателли – Де Дзерби дал ему возможность определиться. Де Дзерби раскрыл в Локателли подобный набор функций и даже вывел его на уровень повыше. «Я говорил Локателли: «В твоем распоряжении целое поле и девять игроков. Просто верти головой и делай передачи», – мотивировал игрока Де Дзерби.

Статистический сайт FBref утверждает, что за прошедший сезон Серии А Локателли стал лидером чемпионата по числу передач (2685), занял второе место по числу успешных пасов (2436; больше только у Джанмарко Феррари – 2515) и восьмое место по пасам более чем на 40 метров (91).

Де Дзерби в восторге: «В этом сезоне Мануэль стал абсолютно лучшим распасовщиком. Дело в эффективности. Никто в Италии не находит за пару секунд столько вариантов для продолжения атаки».

«Сассуоло» действительно базовый клуб сборной?

Совпадения случайны. Просто в один и тот же момент в клубе чудом появились три игрока, которые запрыгнули на Евро. Будет ли и дальше «Сассуоло» стремиться к выращиванию игроков под сборную? Кажется, нет. Такой вывод можно сделать из слов Карневали.

«Нам приятно, что наши футболисты попадают в сборную Италии. 15 лет назад у нас не было ничего, но теперь богатые клубы следят за нашими игроками. Мы бы хотели, чтобы итальянцы из «Сассуоло» как можно чаще вызывались в сборную, но делать состав целиком из итальянцев – утопия. У нас есть определенная схема, по которой мы покупаем футболистов. Если под нее проходит итальянец – добро пожаловать в «Сассуоло». Если иностранец – эту позицию займет он».

«Сассуоло» отправил своих игроков не только в сборную Италии. Вместе с турками поехали Каан Айхан и Мерт Молдюр, со словаками – Лукаш Гараслин. Вполне вероятно, что по итогам Евро-2020 в символическую сборную турнира попадет хотя бы один игрок «Сассуоло».

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