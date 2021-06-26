Некоторым футболистам нравится играть с огнем – эмоциональный допинг позволяет показывать максимум возможностей. Проблема нападающего сборной Австрии Марко Арнаутовича в том, что он слишком близко подходит к точке самовозгорания.

В стартовом матче сборной на Евро Арнаутович вышел на поле после перерыва и забил третий мяч в ворота Северной Македонии. Его гневное празднование можно было связать с недовольством ролью запасного, но Марко ругался не на тренера. Страйкер заорал в сторону игрока соперника и соединил большой и указательный пальцы.

Подбежавший к страйкеру Давид Алаба попытался заткнуть буйного партнера, и после матча выяснилось, почему: Арнаутовича обвинили в расистских выкриках, а в его жесте усмотрели символ «white power». УЕФА быстро провел расследование и наказал футболиста одним матчем бана, а Марко выкатил в инстаграме толерантный пост с извинениями.

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Возможно, представители европейского контролирующего футбольного органа рассмотрели эпизод сквозь пальцы: в организации уже не удивляются подобным выходкам игрока и понимают, что 32-летнего австрийца слишком поздно переучивать – подобное с ним происходит на протяжении всей карьеры.

В 2018-м «Вест Хэм» играл против «Саутгемптона», и Арнаутович впервые встретился с бывшим тренером по «Сток Сити» Марком Хьюзом. Австриец покинул «гончаров» на сезон раньше специалиста, и коуч проводил нападающего прохладно – посмеялся над выбором игрока и поставил под сомнение класс «молотобойцев».

На 17-й минуте встречи Арнаутович вколотил второй гол в ворота «святых», но вместо празднования с партнерами понесся к бровке. Форвард демонстративно подбежал к скамейке оппонентов и прокричал что-то в лицо Хьюзу. «Я уважаю то, что он для меня сделал, но я слышал кое-какие вещи, которые он говорил обо мне – не самые приятные вещи», – объяснился Марко после матча.

Лучшую встречу за «Сток» форвард провел как раз против «Вест Хэма», в 2015 году. Арнаутович был на взводе после двух отмененных голов на старте и весь матч накручивал соперников пачками в попытках отличиться – в итоге сравнял счет в компенсированное время. Журналист местного издания предложил бесить Марко перед каждой игрой, но нападающий на серьезе ответил фразой Халка: «Не зли меня. Тебе это не понравится».

Марко Арнаутович Фото: Imago

Ярче всего проблему австрийского страйкера обозначил Жозе Моуринью – португалец провел с игроком всего один совместный сезон в миланском «Интере», но оценил своеобразный характер футболиста: «Фантастический человек с детским отношением к делу». Игрок по-своему объяснил разлад с португальцем: «Проблемы с Моуринью начались, когда я был травмирован и тусовался пять дней в неделю».

В тот же год Арнаутович попросил у Самуэля Это’о покататься на его Bentley – машину украли, пока австриец проводил тест-драйв. «Я ездил на тачке две недели, чтобы понять, нравится ли она мне. Ее украли, пока я ел в ресторане с друзьями. Инцидент так сильно меня задел, что я не мог тренироваться», – горевал Марко.

Игрок привык чудить. По ходу карьеры он въехал на велосипеде в гольф-кар, порвал связку колена, пока играл с собакой, и унизил полицейского в столице Австрии, сказав: «Заткнись! Я столько зарабатываю, что могу купить твою жизнь». В 2010 году он перешел из «Интера» в «Вердер» и заявился на первую тренировку в бутсах с надписью: «Победитель Лиги чемпионов». На финальный матч турнира с «Баварией» он пролетел мимо заявки.

Марко Арнаутович Фото: Getty Images

Спешное расследования УЕФА после стартового матча Австрии на Евро доказало, что Арнаутович оскорбил Эзгьяна Алиоски – игрока Северной Македонии с албанскими корнями. «Я имел твою албанскую мать!» – крикнул Марко в сторону оппонента после гола на 89-й минуте. Позже игрок признал, что позволил себе «несколько жарких словечек», но отверг обвинения в расизме.

Контролирующий орган согласился с доводами футболиста и не обвинил его по 14-й статье дисциплинарного кодекса. В своде правил описываются нарушения на почве дискриминации, минимальное наказание за которые – бан на 10 матчей.

УЕФА применил к футболисту статью под 15-м номером об «оскорблениях игроков или других лиц, присутствовавших на матче». В публичном заявлении организация не уточнила, за какие именно слова наказан форвард – хотя футбольная федерация Северной Македонии требовала «самых суровых мер».

Скорее всего, вспышка Арнаутовича объясняется его сербским происхождением. Между Сербией и Албанией давно непростые отношения, конфликт тянется с войны в Косово в конце 1990-х годов. После долгих лет балканских разборок Сербия не признает независимость ранее принадлежавшей ей земли.

Марко отделался одним матчем бана, но новый скандал – очередной удар по и без того небезупречной репутации бывшего футболиста АПЛ. Он буянит с раннего возраста, а первое обвинение в расизме прилетело еще в 2009 году.

В матче «Твенте» против «Виллема II» он предположительно назвал словом на букву «Н» игрока сборной Сьерра-Леоне Ибрагима Каргбо. «Я хотел пожать ему руку, но он послал меня и произнес несколько расистских оскорблений. Я играю в Нидерландах уже три года, и ничего подобного со мной раньше не случалось», – рассказал пострадавший после матча.

Арнаутович ответил так же лаконично, как и 12 лет спустя: «Я не расист». Футбольные власти Нидерландов открыли расследование, которое было прекращено без объявления результатов. Теперь Марко – авторитетный игрок сборной, который может завершить международную карьеру с самым большим числом матчей за национальную команду. До рекорда Андреаса Херцога ему осталось всего 13 встреч – матч с Украиной в третьем туре группового этапа стал для него 90-м.

32-летнему страйкеру придется потрудиться над поддержанием формы – с 2019 года он играет в Китае и не особенно парится о режиме и правильном питании. «Не воспринимал лигу всерьез: не тренировался и не заботился о теле. Много ел и пил кучу газировки. Я ел в неправильное время и плохо спал, потому что долго не мог приспособиться к смене часовых поясов – постоянно ложился спать в 6-7 утра и просыпался в 3-4 дня», – рассказывал Марко о первых неделях в новой стране.

Возможно, следующий гол за сборную Арнаутович отпразднует более консервативно – УЕФА не станет раз за разом закрывать глаза на дерзкие выходки игрока, и статусный рекорд по матчам за сборную может так и не покориться одиозному форварду.

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