УЕФА пойдет навстречу футболистам, которые не хотят, чтобы во время пресс-конференций на их столе стояло безалкогольное пиво.

«Мы будем спрашивать у футболистов-мусульман, возражают ли они против бутылок с пивом, которые стоят на столах во время пресс-конференций», – приводит The Telegraph слова представитела УЕФА.

Производитель пива Heineken не против такого подхода.

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После матча между Францией и Германией Поль Погба пришел на пресс-конференцию и убрал со стола бутылку безалкогольного пива. Погба – мусульманин, и, вероятно, он сделал это по религиозным убеждениям. На следующей пресс-конференции сборной Франции, в которой участвовал Карим Бензема, бутылка с пивом на столе не стояла.

Матчи 1/8 финала Евро-2020 начнутся 26 июня.

Финал состоится 11 июля.

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