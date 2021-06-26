Плей-офф чемпионата Европы разогреют две команды, чье попадание в четвертьфинал в любом случае станет успехом. И Уэльс, и Дания могли не попасть в 1/8 финала: перед Евро валлийцы не выглядели претендентами на второе место в группе, а датчанам дорогу в последний момент уступила сборная России. Теперь команды сразятся за звание, возможно, главной сенсации чемпионата. Eurosport.ru совместно с Winline разобрался, что ждет команды в предстоящем матче.

Кто посмотрит игру с трибун

У Дании потеря всего одна, и все мы о ней прекрасно знаем. Кристиан Эриксен больше не сыграет на Евро, но остается в заявке сборной. Это вполне логично – если датчане доберутся до медалей, экземпляр получит и Кристиан. Будет вполне заслуженно: Эриксен вдохновил на подвиги не только партнеров по команде, но наверняка и других футболистов этого Евро.

Евро-2020 Пеп спас юниора от депрессии. Тот стал новым Бускетсом 5 ЧАСОВ НАЗАД

Уэльс лишился защитника Итана Ампаду. Футболист, который прошлый сезон безуспешно спасался от вылета из АПЛ с «Шеффилдом», заработал необязательную красную карточку в матче с Италией. Впрочем, Ампаду – совсем не игрок основы сборной Уэльса, и команда Роберта Пейджа обойдется и без него.

Форма

Сборная Дании блистательно разобралась с Россией и ворвалась сразу на второе место в группе за счет разницы мячей. В двух предыдущих встречах датчане тоже выглядели неплохо, пусть и проиграли. Поражение финнам вполне можно объяснить шокирующим инцидентом с Эриксеном, а Бельгии – гением Кевина де Брёйне. До Евро Дания проиграла лишь дважды в последних 28 играх, и оба раза тем же бельгийцам.

Миккель Дамсгор Фото: Getty Images

Уэльс здорово прошел группу, обеспечив себе место в плей-офф уже после двух матчей благодаря осечкам конкурентов. И если в первой встрече со Швейцарией вопросы к валлийцам возникали, то турок Бэйл и его друзья полностью деклассировали.

Лицом к лицу

За 10 матчей команды ни разу не сыграли вничью. Шесть раз побеждали датчане, четырежды – валлийцы.

В последний раз команды виделись во время группового этапа Лиги наций-2018. Тогда Дания дважды победила – 2:0 и 2:1.

Сборная Дании восемь раз участвовала в финальной части чемпионата Европы. Лучшие достижения – золото-1992 и бронза-1984.

Сборная Уэльса второй раз участвует на Евро. Лучший результат – бронза-2016.

Победитель матча встретится с лучшей командой в паре Нидерланды – Чехия.

Ориентировочные составы

Котировки букмекеров

Несмотря на два поражения в группе, датчане – логичные фавориты матча с Уэльсом. Команда Каспера Хьюлманда обладает более индивидуально сильным набором футболистов. Несмотря на потерю Эриксена, у Дании в составе полно игроков, способных решить исход встречи в одиночку. А у Уэльса есть только Гарет Бэйл. Чтобы пройти дальше, валлийцам нужно сделать слишком много. Дэнни Уорду – сыграть в воротах еще лучше, чем в групповом этапе, Бэйлу – выдать перфоманс уровня финала Лиги чемпионов, а Кифферу Муру всегда быть готовым подставить голову. В ином случае датчане заберут свое и будут готовиться к Нидерландам.

Прожорливый пес предсказал победу Дании над Уэльсом

Где смотреть

Прямую трансляцию проведет канал «Россия 1» – начало в 18:50 (мск). Если у вас нет ящика, то залетайте в наш онлайн

УЭЛЬС ИЛИ ДАНИЯ? Уэльс Дания

Евро-2020 РФС: «Черчесов подведет итоги Евро и все объяснит 29 июня» 19 ЧАСОВ НАЗАД