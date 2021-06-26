УЕФА представил видео, в котором показаны самые комичные моменты группового турнира Евро-2020. На видео Левандовского окатывает поливочная система, Роналду стал фотографом и поработал с Пепе, а Депай обнажился.
Главной фишкой ролика стала песня в исполнении форварда сборной России Артема Дзюбы. «Улетай со мною в облака…» – напел Дзюба.
Евро-2020
Фигуру Дзюбы погнули после вылета с Евро – в 3-й раз за год
- Песня называется «Улетай» авторства Jay Leemo.
- Дзюба чаще всех попал в офсайд на групповом этапе Евро-2020 – 7 раз.
Капитан сборной России Артем Дзюба выиграл больше всех воздушных единоборств на групповом этапе Евро-2020
Евро-2020
Дзюба выиграл больше всех воздушных единоборств за 3 матча
Евро-2020
Дзюба и Кузяев – в топ-100 игроков группового этапа (WhoScored)