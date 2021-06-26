УЕФА представил видео, в котором показаны самые комичные моменты группового турнира Евро-2020. На видео Левандовского окатывает поливочная система, Роналду стал фотографом и поработал с Пепе, а Депай обнажился.

Главной фишкой ролика стала песня в исполнении форварда сборной России Артема Дзюбы. «Улетай со мною в облака…» – напел Дзюба.

Евро-2020 Фигуру Дзюбы погнули после вылета с Евро – в 3-й раз за год 24/06/2021 В 12:46

Песня называется «Улетай» авторства Jay Leemo.

Дзюба чаще всех попал в офсайд на групповом этапе Евро-2020 – 7 раз.

Евро-2020 Дзюба выиграл больше всех воздушных единоборств за 3 матча 24/06/2021 В 10:25