Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала работу главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова на чемпионате Европы-2020.

«Я бы на месте [Черчесова] уже сама ушла. А как же? Меня интересует то, как играет команда.

Он говорит, что его команда сыграла лучше всего, это у него лучший матч. Где это он лучший? Надо увольняться, если человек не понимает, что такое лучший, а что такое худший», – сообщила Тарасова в комментарии агентству ТАСС

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После поражения от Дании со счетом 1:4 Черчесов назвал матч «лучшим в плане качества игры и готовности» для сборной России.

Россия заняла четвертое место на групповом этапе и не попала в плей-офф чемпионата Европы-2020.

Станислав Черчесов работает с русской командой с 2016 года, дошел до четвертьфинала ЧМ-2018 и не вывел сборную из группы во втором крупном турнире после Кубка конфедераций-2017.

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