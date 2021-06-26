Опубликовано 26/06/2021 в 15:00 GMT | Обновлено 26/06/2021 в 15:00 GMT

Невеста капитана сборной Португалии Криштиану Роналду Джорджина Родригес обратила внимание на признание футболиста в любви.

В матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы-2020 против Франции Роналду провел все 90 минут в щитках, под которыми находилось совместное изображение с Джорджиной.

Девушка выложила фотографию Криша со встречи в сторис инстаграма и добавила эмодзи красного сердечка. «CG», – подписала снимок Родригес. Вероятно, это значит «Криштиану и Джорджина» (Cristiano Georgina).

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Роналду в матче с Францией сделал дубль с пенальти и повторил рекорд иранца Али Даеи по голам на международном уровне. Но Португалия удержала ничью с французами со счетом 2:2.

Криштиану и Джорджина Родригес встречаются с 2016 года. В ноябре 2017-го девушка родила футболисту дочь Алану Мартину.

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