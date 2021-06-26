Невеста капитана сборной Португалии Криштиану Роналду Джорджина Родригес обратила внимание на признание футболиста в любви.
В матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы-2020 против Франции Роналду провел все 90 минут в щитках, под которыми находилось совместное изображение с Джорджиной.
Девушка выложила фотографию Криша со встречи в сторис инстаграма и добавила эмодзи красного сердечка. «CG», – подписала снимок Родригес. Вероятно, это значит «Криштиану и Джорджина» (Cristiano Georgina).
Чемпионат Италии
У Роналду самые дорогие часы в мире. Можно купить двух Дядюнов
- Роналду в матче с Францией сделал дубль с пенальти и повторил рекорд иранца Али Даеи по голам на международном уровне. Но Португалия удержала ничью с французами со счетом 2:2.
- Криштиану и Джорджина Родригес встречаются с 2016 года. В ноябре 2017-го девушка родила футболисту дочь Алану Мартину.
Евро-2020
Лукаку – о Роналду: «Он выиграл титул бомбардира, я – Серию А»
Евро-2020
Тренер Венгрии: «Роналду – великий, но раздражает. Люди все видят»