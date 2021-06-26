Сборная Дании вышла в четвертьфинал чемпионата Европы-2020. В матче 1/8 финала на «Амстердам Арене» датчане выиграли у сборной Уэльса.

Перед стартом встречи скандинавы остались без нападающего Юссуфа Поульсена, получившего травму, и заболевшего латераля Даниэля Васса. Оба не попали даже в заявку национальной команды.

Появившийся в старте вместо Поульсена Каспер Дольберг на 27-й минуте получил передачу от Миккеля Дамсгора и четко пробил в дальний угол из-за пределов штрафной. После перерыва Мартин Брэйтуэйт прошел по правому краю и прострелил на дальнюю штангу. Вышедший на замену Неко Уильямс неаккуратно скинул мяч на ногу Дольберга во вратарской, и датчанин четко добавил мяч в сетку.

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А на 88-й минуте Йоаким Меле подключился в штрафную, получил диагональ на правом фланге, сместился в центр и мощно пробил в ближнюю девятку. В конце матча валлиец Харри Уилсон грязно сфолил на Меле и получил прямую красную карточку за подкат сзади. А уже в добавленное время Мартин Брэйтуэйт замкнул передачу Андреаса Корнелиуса и добавил четвертый гол.

Дания разгромила Уэльс со счетом 4:0 и вышла в четвертьфинал чемпионата Европы. Они в четвертый раз в истории сыграют на такой высокой стадии континентальных первенств. Ранее датская сборная попадала в 1/4 финала в 1984, 1992 и 2004 гг.

В четвертьфинале Евро-2020 скандинавы в Баку сыграют с победителем пары Нидерланды – Чехия.

Матч Дания – Уэльс стал первым в истории Евро, когда друг против друга сыграли два вратаря из одного клуба. Датчанин Каспер Шмейхель – основной голкипер «Лестера», а валлиец Дэнни Уорд – его сменщик в раме «лис».

Нападающий «Ниццы» Каспер Дольберг четыре сезона провел в «Аяксе» и забил 23 мяча на «Амстердам Арене» в 38 матчах чемпионата Голландии.

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