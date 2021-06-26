Каспер Дольберг впервые вышел в стартовом составе на Евро из-за травмы Юссуфа Поульсена. Уже в первом тайме Каспер забил красивейший мяч и вывел команду вперед. После игрок только укрепил преимущество датчан и помог им выйти в четвертьфинал. Каспер Дольберг – кто он такой и почему полирует лавку в сборной?

Каспер Дольберг, сборная Дании Фото: Getty Images

Почти ушел в «МЮ» в 19 лет

Евро-2020 Дания без двух лидеров разгромила Уэльс и вышла в 1/4 финала 2 ЧАСА НАЗАД

Дольберг является воспитанником клуба «Силькеборг», где тренировался с 12 лет. В 2015 году дебютировал в чемпионате Дании, но вышел на поле лишь три раза. Еще в январе 2015 года Дольберг подписал соглашение с «Аяксом», присоединившись к новой команде только после завершения сезона. Привел его скаут команды по Скандинавии, Джон Стин Ольсен, который нашел для «Аякса» Златана Ибрагимовича, Виктора Фишера и Кристиана Эриксена. Первый год Каспер выступал за юношескую команду, с сезона-2016/2017 привлекался к основному составу. Сейчас Дольберг защищает цвета «Ниццы».

Дольберг рано выстрелил на профессиональном уровне: в сезоне-2016/17 19-летний форвард забил 16 мячей в чемпионате Нидерландов. Им сразу же заинтересовались мировые гранды. Боссы «Манчестер Юнайтед» хотели выкупить его, но транфер сорвался в последний момент. «Монако» тоже предлагал за Дольберга 50 млн евро – не получилось. Медиа пророчили Касперу великую карьеру и называли новым Златаном, тренеры отзывались о нем как о «великом таланте». Все шло отлично, но в жизнь Дольберга ворвались многочисленные травмы.

Мог закончить с футболом из-за травм

Каспер мог совсем перестать выступать на профессиональном уровне. Слишком много травм свалилось на парня практически одновременно. Началось все с незначительного растяжения мышц живота прямо во время дебютного матча за сборную.

После возвращения Дольберг пожаловался на больное колено. Футболист очень испугался, что его травма слишком серьезна. Он боялся, что боль вернется, даже если он просто пробьет по мячу. Каспер справился со страхом только спустя длительное время – почти три недели игрок не мог полноценно выкладываться на поле. Такой перерыв сказался и на качестве игры молодого нападающего. Он стал реже вступать в отбор и уступал даже в самых небольших стыках.

Каспер Дольберг, Уэльс – Дания, Евро-2020 Фото: Getty Images

Пережил серию краж

В 2019 году у Дольберга украли дорогие часы. Футболист только приступил к полноценным тренировкам в «Ницце», оправившись от растяжения мышц бедра. Часы стоимостью 70 тысяч евро украли прямо из раздевалки команды. Оказалось, что вор – одноклубник Каспера. Полиция с самого начала сосредоточила расследование на игроках «Ниццы» – посторонний вряд ли мог украсть часы из раздевалки. Главным подозреваемым стал 18-летний Ламин Диаби, и позже форвард в сопровождении адвокатов признал факт кражи.

Позже у Дольбега угнали машину – прямо из аэропорта. Это случилось, когда игрок отправлялся на матчи Лиги наций с Данией. Когда Дольберг вернулся, то обнаружил, что автомобиля на месте нет. Кроме того, дом игрока тоже подвергся нападению, поскольку он оставил ключи от жилища в бардачке машины. У датчанина украли несколько гаджетов и две тысячи евро наличными.

Дольберг – мастер попадать в неловкие ситуации. Однажды на разминке в «Аяксе» футболист сломал руку болельщику. Он пробил очень сильно: промахнулся по воротам, зато попал в фаната, который мирно наблюдал за происходящим на поле. Мяч сломал бедняге запястье в двух местах. Каспер очень мило извинился перед болельщиком и купил ему билеты на матч Лиги Европы.

Каспер Дольберг Фото: Getty Images

Воскрес на Евро

Сегодня Каспер – национальный герой. Он вместе с партнерами подарил Дании путевку в четвертьфинал. Может, счастливый выход в старте и довольно эффектный дубль в ворота сборной Уэльса наконец прервет череду неудач, которая преследует Дольберга уже очень давно.

Чемпионат Франции Форвард «Ниццы» признался в краже у одноклубника часов за 70 тысяч евро 26/09/2019 В 21:50