Италия обыграла Австрию в 1/8 финала Евро (2:1).

Первый тайм прошел под большим преимуществом сборной Италии. Австрия бодро начала, но продержалась первым номером не больше 15 минут. Далее «Скуадра Адзурра» взяла игру под контроль и создала несколько острых моментов. Так, например, на 32-й минуте нападающий Чиро Иммобиле из-за штрафной зарядил в крестовину ворот австрийцев. Однако итальянцы не реализовали ни одного эпизода против организованной австрийской защиты, и за первые 45 минут счет не изменился.

Второй тайм активнее начали австрийцы и создали опасный момент. В самом начале тайма они получили право на штрафной удар с радиуса штрафной площади сборной Италии. Давид Алаба пробил чуть выше ворот. На 65-й минуте пришел первый гол: Марко Арнаутович головой прошил итальянцев из штрафной, но ВАР отменил гол из-за небольшого офсайда. Австрийцы владели преимуществом до конца второго тайма, но счет так и не изменился.

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Овертайм начался с быстрого гола: на 95-й минуте Федерико Кьеза после резкой атаки выскочил на правый край вратарской, откуда пропали защитники сборной Австрии. Кьеза обработал мяч и третьим касанием вонзил с острого угла. Через 10 минут итальянцы забили второй. «Скуадра адзурра» атаковала левым флангом, мяч в штрафной получил Маттео Пессина и забил второй мяч. Австрия все же забила один мяч: Саша Калайджич отличился после углового, но этого оказалось мало для спасения.

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