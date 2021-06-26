Опубликовано 26/06/2021 в 21:39 GMT | Обновлено 26/06/2021 в 21:50 GMT

Сборная Италии обновила мировой рекорд по продолжительности сухой серии.

При счете 0:0 в основное время матча 1/8 финала чемпионата Европы-2020 против Австрии «адзурри» побили достижение Дино Дзоффа. Легендарный голкипер не пропускал точные удары по воротам с сентября 1972-го по июнь 1974-го. Всего Дзофф не вынимал мячи из сетки на протяжении 1143 минут.

В аналитическом агентстве Gracenote сообщили , что после окончания основного времени Италия не пропускает уже 1145 минут, при этом специалисты компании оценили сухую серию Дино в 1142 минуты.

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Во втором экстра-тайме «Скуадра Адзурра» прервала стрик из встреч без пропущенных мячей. На 114-й минуте Саша Калайджич отыграл один гол и остановил таймер итальянцев на отметке 1168 минут.

В La Gazzetta dello Sport отметили, что последний раз сборная Италии пропускала от Нидерландов в Лиге наций в октябре 2020-го. Итальянцы не получали голы в свои ворота уже в 12 матчах. При этом по ходу серии в раме «адзурры» выходили Джанлуиджи Доннарумма, Сальваторе Сиригу, Алессио Краньо и Алекс Мерет.

Италия удержала победу над Австрией со счетом 2:1 и вышла в четвертьфинал Евро-2020. В следующей стадии плей-офф они встретятся с победителем пары Бельгия – Португалия. Матч 1/4 пройдет на мюнхенской «Альянц Арене» 2 июля.

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