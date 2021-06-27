Криштиану Роналду так расстроился из-за травмы в финале Евро-2016, что решил захватить статистику в 2021 году. Семерка сборной Португалии вступил в плей-офф первым бомбардиром чемпионата с топовым результатом по xG (4,7). Если вас смутит, что сразу три мяча мегазвезда вонзил с пенальти, Роналду ответит лучшим показателем по ожидаемым голам без учета 11-метровых (2,4).

В 36 лет Криштиану разогнался до 32 км/ч и покорил 92 метра за 14 секунд, чтобы закинуть первый гол в ворота Германии. Кажется, остановить его может только время. Или в 1/8 это сделает Бельгия?

Как и в прошлых частях цикла, ключи к защите против Роналду мы отыскали в цифрах. Здесь нужно подчеркнуть детали. В выборку вошли только матчи Криша на Евро: оценить его стоит в актуальной системе португальцев. Это задало ограничения: дистанция турнира слишком коротка, любой провал нападающего можно принять за случайность. Плюс все три игры Роналду отбегал на высоком уровне.

Евро-2020 Роналду в матче с Францией носил фото с Джорджиной под щитком 17 ЧАСОВ НАЗАД

Небольшим исключением выступил матч против Франции. В нем страйкер «Ювентуса» выбил скромные 0,1 xG, если не учитывать пенальти, и нанес один удар с игры. Еще португалец вступил лишь в одну обводку (и то безуспешно) и единожды затащил мяч в финальную треть. Против Германии он показал 3/4 дриблинг-действий и 5 раз вступил в продвинутую зону, против Венгрии – 2/2 и 3.

Защита Франции строилась на трех идеях. Без мяча команда Дешама формировала схему 4-4-2. Прессинг работал по персональным привязкам, а в позиционной обороне чемпионы мира расходились по зонам.

4-4-2 в защите сборной Франции в игре с Португалией. Фото: Other Agency

Персональный прессинг сборной Франции в матче с Португалией. Фото: Other Agency

Главный сюжет – передняя линия Франции усложняла доступ к мячу для португальских опорников, Ренату Саншиша и Данилу Перейры. Если игрок «Лилля» справился и стал лучшим в команде по пасам в финальную треть (8), то его партнер ограничился лишь 23 передачами.

В этих условиях атакующий вклад Роналду расслоился на две категории: смещения на фланг и открывания под забросы в штрафную. Итог – 17 технических действий Криштиану набил на левом крае, шесть – в чужой коробке.

На фланге Роналду отскакивал в широкую позицию и освобождал Рафаэла Геррейру. После включения нападающего активный фулбек мог двинуть в более узкую позицию. Такие рокировки должны были путать французскую защиту.

Роналду сместился на левый фланг. Геррейру готовится забежать в финальную треть. Фото: Other Agency

С одной стороны, структура Дешама от смещений Роналду на фланг не страдала. За ультрафорвардом следили в рамках зонной защиты: лишь иногда к Криштиану приклеивался Жюль Кунде. С другой, именно ход с Геррейру позволил Роналду выбить второй пенальти. Перед нарушением соперника нападающий как раз выбежал налево и подхватил пас от Рафаэла, который рванул к центру.

Эпизод перед вторым пенальти в ворота сборной Франции. Роналду вновь сместился в широкую позицию, благодаря чему Геррейру забежал в полуфланг и отдал пас на Криштиану. Фото: Other Agency

С игрой в коробке все еще проще: Роналду как всегда забегал под набросы из глубины или с фланга. Пример – момент на 48-й минуте. Против Франции Криштиану выиграл лишь 2 верховых единоборства из 5, зато оба они привели к удару.

До Евро-2020 Роналду играл против двукратных чемпионов мира шесть раз и не закинул ни единого гола. Летом 2021-го в матче с французами Криштиану сравнялся по голам за сборную с Али Даеи. С одной стороны, форвард «Ювентуса» адаптируется даже к сложным игровым условиям. С другой, Бельгия может их повторить и развить.

Команда Роберто Мартинеса строится по схеме с тремя центрдефами. Против России эти роли приняли Тоби Алдервейрелд, Дедрик Бойята и Ян Вертонген, против Дании – Вертонген, Алдервейрелд и Джейсон Денайер, против Финляндии – Бойята, Денайер и Томас Вермален. Насыщенная первая линия позволит бельгийцам контролировать края и полуфланги, а значит и смещения Роналду налево.

Следующий сюжет – игра на втором этаже. Мощь Бельгии наверху будет зависеть от набора защитников. По игре головой они показали следующие цифры:

Алдервейрелд: 3 успешных верховых единоборства из 7 в матче с Россией, 1/3 – с Данией;

Бойята: 1/2 с Россией, 3/4 с Финляндией;

Вертонген: 6/7 с Россией, 4/7 с Данией;

Вермален: 2/3 с Россией, 5/6 с Финляндией;

Денайер: 1/4 с Данией, 5/5 с Финляндией.

Главные кандидаты в старт – Вертонген и Вермален. Они не дрогнули даже перед забросами на Артема Дзюбу, лидером группового этапа Евро по удачным верховым единоборствам. Еще неплохие цифры показал Бойята, хотя от финнов уверенно отбивались все игроки первой линии. Выбор центрдефов будет продиктован не только защитными задачами. Мартинес как минимум учтет выход из обороны. Но Вертонген и Вермален – очевидный выбор под основу.

Защитник сборной Бельгии Ян Вертонген в матче против сборной России на Евро-2020 Фото: Getty Images

Последний критерий – прессинг. Действия Роналду против Франции были продиктованы крепким давлением соперника. Португалия могла упереться в чужую защиту – Криштиану отпрыгивал вглубь, чтобы помочь с продвижением, и лишался касаний на высоких участках поля.

В этом контексте к бельгийцам есть вопросы. Они показали 16-й результат по PPDA на групповом этапе Евро (15,5; эта цифра определяет активность, с которой давит команда – чем ниже PPDA, тем стремительнее она отбивается). Сборная Ромелу Лукаку получила всего 19 владений после прессинга в 40 метрах от чужих ворот. По этому показателю она 15-я.

Пассивность Бельгии можно оправдать эконом-режимом в группе. Даже несмотря на аккуратное давление, тренер португальцев Фернанду Сантуш видит в первом сопернике по плей-офф угрозу. После матча с Францией коуч призвал: «Давайте подумаем, какие изменения нам нужны под 1/8, изучим оппонента с привычной целью пройти дальше. Бельгия – сложный соперник, который занимает первое место в рейтинге ФИФА».

Респект Сантуша объясним. Бельгия – не просто могучий соперник, но еще и команда, которая может повторить 2/3 французского плана по защите против Роналду. По крайней мере, если дело не дойдет до пенальти.

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