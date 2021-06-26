В 16-й день Евро определились первые четвертьфиналисты турнира: Австрия и Уэльс досмотрят чемпионат по телевизору.

Голы: Каспер Дольберг, 27, 48; Йоаким Меле, 88; Мартин Брэйтуэт, 90+4

Евро-2020 Италия побила мировой рекорд по сухим матчам и прервала серию 2 ЧАСА НАЗАД

Каспер Дольберг, сборная Дании Фото: Getty Images

Сборная Дании даже после двух поражений на старте не казалась слабой. Это подтвердили игры с Россией и Уэльсом: парни Гарета Бэйла оказались раздавлены в битве за четвертьфинал. Даже на фоне проблем скандинавов с составом: Юссуф Поульсен получил травму, а Даниэль Васс подхватил какую-то мелкую инфекцию.

Поульсена заменил забытый всеми янгстер Каспер Дольберг: форвард впервые вышел в старте на матче Евро и к 48-й минуте оформил победный дубль. Сначала игроку «Ниццы» удался классный удар из-за штрафной, позже он воспользовался дикой ошибкой соперника и в упор расстрелял вратаря.

После второго гола Дольберга Уэльс развалился, а Бэйл пропал. На последних минутах датчане добавили еще двушку от Йоакима Меле и Мартина Брэйтуэйта, а удаление Харри Уилсона на 90-й минуте уже ничего не решало. В четвертьфинале красно-белые ждут победителя пары Нидерланды – Чехия.

Цифры матча:

Дания вышла в четвертьфинал Евро в третий раз за 33 года – правда, впервые с чемпионата Европы-2004. Скандинавы впервые прошли одну стадию навылет на крупном турнире с ЧМ-1998.

Дания впервые забила четыре мяча в матче плей-офф Евро. Плюс она стала первой командой с четырьмя голами в двух встречах ЧЕ подряд.

Дольберг – первый датчанин с 2012 года, который оформил дубль на Евро. Последним был Никлас Бендтнер.

Голы: Федерико Кьеза, 95; Маттео Песина, 105 – Саша Калайджич, 114

Маттео Пессина, сборная Италии Фото: Getty Images

Многие эксперты (как и 97% читателей в опросе Eurosport) не сомневались в том, что Роберто Манчини легко проскочит в четвертьфинал. Но все получилось для фаворита намного сложнее.

Во-первых, крутая Австрия плотно держала оборону и не пропускала. Во-вторых, во втором тайме доминировали отнюдь не парни в синем. Встреча справедливо перетекла в экстра-таймы, где сказался класс. Сначала супермяч забил Федерико Кьеза – отлично обработал, переложил, обманул защитника и пробил в дальний. Позже упертого соперника добил одноклубник Алексея Миранчука Маттео Пессина.

Австрия не сдалась и на 114-й минуте возродила интригу: Саша Калайджич продавил Джанлуиджи Доннарумму и испортил ему рекорд. Но не более – «скуадра адзурра» уже ждет бельгийцев. Или португальцев.

Давид Алаба, сборная Австрии Фото: Getty Images

Цифры матча:

Теперь у Федерико Кьезы столько же голов на Евро, сколько у его отца Энрико (по одному).

Италия побила рекорд Дино Дзоффа – 1143 минуты без пропущенных мячей. Сухой период держался 47 лет.

Серия сборной Италии прервалась на отметке в 1168 минут – ее сломал Саша Калайджич, который отличился на 114-й. «Скуадра адзурра» не пропускала с октября 2020-го.

На последних шести мэйджорах Италия лишь раз не пробивалась в четвертьфинал Евро – в 2004-м.

31 матч без поражений – новый рекорд сборной Италии.

Евро-2020 Италия дожала Австрию в экстра-таймах 2 ЧАСА НАЗАД