Италия и Австрия подарили драматичный матч в 1/8 финала. «Скуадра адзурра» убийственно проехала по групповому этапу с тремя сухими победами. Она считается одним из претендентов на победу на Евро-2020, но едва не вылетела уже в первой стадии плей-офф. Австрия навязала борьбу фавориту и не победила только из-за невезения. ВАР два раза вытащил Италию из сложного положения и подвел австрийцев.

Австрия завладела преимуществом во втором тайме. Андердог организованно защищался в первые 45 минут и после перерыва осознал, что Италия совсем не выглядит непрошибаемо. Если за первую половину австрийцы всего однажды пробили в сторону ворот Доннаруммы, то во второй Джиджи уже восемь раз следил за выстрелами австрийцев.

Евро-2020 Италия побила мировой рекорд по сухим матчам и прервала серию 2 ЧАСА НАЗАД

Один из этих ударов по итогу не попал в статистику матча, хотя стал голевым. На 65-й минуте Австрия вывалилась в очередную атаку и сконструировала единственный голевой эпизод в основном времени. Давид Алаба в чужой штрафной выловил навес партнера и скинул мяч на правый угол вратарской. Оттуда Марко Арнаутович головой вонзил в пустой угол. Австрийцы взорвались восторгом, а итальянцы потонули в грусти. Эмоции резко поменялись спустя пару минут: судья Энтони Тейлор после консультации с коллегами на ВАР отменил гол.

Судьи обнаружили офсайд у Арнаутовича – форвард на несколько сантиметров оказался впереди защитников. Арбитры даже нарисовали линии, чтобы убедить себя в незаконном положении Марко. Тейлор и его помощники на поле не обнаружили офсайд в лайве. Австрия на несколько минут повела в счете, но ее подвели судьи на ВАР.

Второй эпизод с видеоповтором произошел уже через 10 минут. Австрия не остановилась после обидной отмены гола и продолжила давить. На 75-й минуте они заработали штрафной на левом фланге метрах в 30 от ворот. Давид Алаба зашвырнул мяч на тот же правый край вратарской, где его партнеру досталось локтем в лицо от недавно вышедшего на замену Маттео Пессины. Удар не был акцентированным, но основания для 11-метрового точно были. Австрийцы завалили спорами Тейлора, который выглядел согласным с ними, но дожидался консультации от судей с ВАР.

Арбитры из комнаты вынесли неожиданное решение – свободный удар итальянцам из-за офсайда Мартина Хинтереггера. Защитник «Айнтрахта» вообще не участвовал в столкновении: он скинул головой на Штефана Лайнера, которому досталось по лицу от Пессины. Въедливость судей опять оставила австрийцев без преимущества.

Столкновение Маттео Пессины и Штефана Лайнера Фото: Getty Images

В итоге Италия пришла в себя в овертайме и забила два мяча. Австрия отыграла один, но ее лучшая игра осталась во втором тайме основного времени. Австрийцы серьезно могли победить, но из-за двух решений ВАР вылетели с Евро, а Италия с большим трудом пролезла в четвертьфинал.

Евро-2020 Италия дожала Австрию в экстра-таймах 2 ЧАСА НАЗАД