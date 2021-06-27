Сборная СССР великого Валерия Лобановского без поражений прошла до финала Евро-1988 и встретилась там с Нидерландами, которые впервые добрались до матча за трофей. Несмотря на победу над «оранье» на групповом этапе, титул лучшей команды континента уплыл на Запад Европы.

Путь к финалу

Отборочный турнир Евро-1988 проходил по обычному по тем временам формату: 32 команды были разбиты на семь групп, победители которых присоединялись к хозяйке финального турнира. Чемпионат принимала ФРГ, поэтому команда с Юргеном Клинсманном и Руди Фёллером в составе спокойно дожидалась развязки квалификации.

Евро-2020 На ЧМ-2006 Роналду подарил значок ребенку. Тот не забыл доброту 44 МИНУТЫ НАЗАД

В группу к СССР попали опасные сборные ГДР и Франции, а также неуступчивые скандинавские ребята – Норвегия и Исландия. Команда, в которой сверкали Дасаев, Беланов, Блохин и другие замечательные игроки, с легкостью справилась с задачей квалифицироваться в восьмерку сильнейших. Турнир проходил по системе «каждый играет с каждым дома и на выезде», а за победу давали два очка – СССР уже после половины игр набрал семь баллов. Итоговое преимущество над остальными командами не вызывало сомнений: команда Валерия Лобановского в восьми матчах не проиграла ни разу, подарила ничьи лишь Франции с Исландией и опередила ГДР на три очка.

СССР – Ирландия на Евро-1988 Фото: Getty Images

В финальном турнире восемь команд делились на две группы по четыре участника. В квартете с Советами оказались Нидерланды, вечно голодные до международных успехов англичане и Ирландия, которая впервые квалифицировалась в решающий этап на крупном турнире. Предстояло три матча, и все они получились для СССР непростыми: победа над голландцами в первом матче была добыта на 52-й минуте благодаря точному удару полузащитника Василия Раца (1:0), в игре с ирландцами удалось отыграться лишь на 75-й (1:1), и только у Англии, которая в тот момент уже потеря шансы на плей-офф, получилось выиграть с запасом (3:1).

В финальном турнире за победу давали все те же два очка, а в полуфинал выходили по две сборные. Команда Лобановского набрала необходимые для победы в группе пять баллов и на один опередила Нидерланды. В другом квартете перед последним туром ожесточенную борьбу за полуфинал вели три команды: ФРГ, Италия и Испания. Итальянцам повезло – они принимали дома Данию и добились легкой победы 2:0. Испании и ФРГ предстояло сойтись друг с другом, и исход той игры решил лишь гений Фёллера – нападающий отличился дважды, принес команде первую строчку и встречу в 1/2 финала с Нидерландами, а СССР отправил на Италию.

СССР – Италия в полуфинале Евро-1988 Фото: Getty Images

Такой расклад оказался для немцев убийственным – несмотря на гол Маттеуса с пенальти на 55-й минуте, ФРГ не удержала победу против мощной и звездной команды Нидерландов, в которой блистал Марко ван Бастен. Именно нападающий «Милана» пригвоздил соперника в самом конце матча (2:1). Спустя сутки, 22 июня, в Штутгарте сошлись СССР и Италия. Советская сборная с первых же минут прижала соперника к штрафной и обстреливали ворота Вальтера Дзенги со всех дистанций, но самый опасный момент создали соперники – Дасаев потащил удар в упор после подачи углового. Во втором тайме советская команда продолжила давление и добилась своего: Литовченко на 61-й минуте прорвался в штрафную и пробил низом в угол. А уже через несколько мгновений Советы поймали соперника на контратаке, и Протасов приговорил «скуадру адзурру».

Главная звезда перед Евро

Лидером и столбом той команды, как и во времена Льва Яшина, был вратарь. Ринат Дасаев на момент Евро-1988 уже 10 лет выступал за «Спартак» и немногим меньше за сборную СССР. Он курил, выпивал, но несмотря на пагубные привычки, из матча в матч восхитительно защищал ворота.

Ринат Дасаев Фото: Getty Images

Дасаев выделялся прыгучестью и отменной реакцией, что отмечали не только в СССР, но и в мире – шесть лет подряд и в год выступления на Евро он неизменно занимал место в топ-25 лучших футболистов Европы по версии France Football.

Кто тренировал

Команду возглавлял легендарный Валерий Лобановский. Причем это был его третий тренерский период в сборной. Первый приход получился неудачным – СССР провалил квалификацию и не вышел в финальный этап Евро-1976. Тем не менее, спустя шесть лет, в 1982-м, Лобановского пригласили вновь – тогда советская команда выступила чуть лучше и дошла до второго группового этапа на мировом первенстве. А за два года до Евро-1988 Валерий Васильевич принял команду в третий раз.

Параллельно он работал в киевском «Динамо», где сделал себе имя одного из сильнейших тренеров в истории футбола. Лобановский восхищал нестандартными методиками и философией: крепкая команда значит больше, чем звездные игроки; футбол без мяча важнее, чем контроль; тренировки до потери пульса – норма.

Большую роль в успехах тренера играли его помощники, которые анализировали соперников и собственных футболистов. Именно благодаря Лобановскому и его команде термин ТТД как мантру повторяет Александр Бубнов. Вычисление технико-тактических действий – детище знаменитого советского тренера.

Как прошел финал

Решающий матч состоялся 25 июня на Олимпийском стадионе в Мюнхене и собрал невероятные 72,5 тысячи зрителей. Гудящие трибуны приветствовали игроков и заводили их на яркий футбол, но стартовая треть встречи получилась пресной. Несмотря на игру обеих команд в два форварда, единственный неплохой удар удался Литовченко – вингер пробил с носка из-за штрафной, но вратарь ПСВ Ханс ван Брёкелен забрал мяч. Ответ голландцев получился значительно опаснее: Гуллит пошел в дриблинг перед штрафной СССР, нарвался на фол и сам же исполнил штрафной – Дасаев вытянул мяч из-под перекладины.

Команды действовали строго и опасливо, поэтому о прорывах в штрафную разговоров и быть не могло. И тогда в засушливом матче пришло время ошибки. После подачи углового и недалекого выноса голландцы снова загрузили мяч в штрафную. Советские игроки слишком рано стали покидать штрафную и забыли за спинами соперников Гуллита, который головой вонзил мяч в сетку.

Футболисты СССР получили от Лобановского установку давить соперника, и начало второго тайма получилось обнадеживающим, но уже на 54-й минуте шансы на победу почти потухли. Заброс в штрафную пошел точно на Ван Бастена, который не раздумывая пробил влет. Мяч лег точно на подъем, получил шальную траекторию и влетел в дальний угол, сделав нападающего автором одного из самых впечатляющих голов в истории.

«100 раз дай ему еще раз так пробить – ни разу не попал бы, – говорил спустя годы Дасаев. – Любой мяч можно парировать, если верно занять позицию, рассчитать траекторию полета. Удар ван Бастена – не исключение, я мог его отразить. Да, мяч полетел по дуге, очень сильно. Думал, он идет мимо. Может, и моя позиция была не настолько правильна, чтобы спасти команду».

В результате матч так и закончился 2:0, хотя фаворитом считалась именно советская команда. А Нидерланды впервые и единственный раз в истории выиграли международный турнир.

Кто стал звездой

Пропустивший всего семь мячей в 13 матчах Дасаев не попал в символическую сборную турнира, но в очередной раз сделал себе солидную рекламу и получил несколько серьезных офферов. За советского вратаря боролись «Реал» и «МЮ», но «Севилья» предложила большие деньги и переманила Рината к себе.

Несмотря на то, что философия Лобановского не подразумевала наличия в команде звезд, для многих футболистов Евро стал трамплином к лучшим условиям и клубам. Защитник Вагиз Хидиятуллин уехал в «Тулузу», полузащитник Сергей Алейников спустя год после турнира – в «Ювентус», куда чуть ранее отправился Александр Заваров. Игоря Беланова позвала гладбахская «Боруссия», Василия Раца – «Эспаньол».

Другие неудачники Евро:

Евро-2020 Сборные-сюрпризы, много травм. Нидерланды – Чехия в 1/8 Евро 2 ЧАСА НАЗАД