Атака сборной Бельгии в последние годы – это в первую очередь Ромелу Лукаку и Кевин де Брёйне. Эти двое здорово понимают друг друга не только в игровых аспектах, но и вопросах, не относящихся к футболу.

Де Брёйне и Лукаку наколотили за «дьяволов» немало мячей с передач друг друга, и совместное празднование голов – вполне логичная идея. Футболисты плотно дружили и воплотили ее семь лет назад, на чемпионате мира в Бразилии, после первого же совместного мяча. Его совсем молодые игроки сконструировали только в 1/8 финала. Де Брёйне вонзил победный американцам с передачи Лукаку. По-братски пожав руки, пальцами игроки указали в небо.

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«Это не особенное празднование, а рукопожатие, которое мы с Ромелу всегда делаем. Эта фотография просто прекрасна: окружающая среда, черное и белое, разнообразие. Вот что делает все это таким прекрасным», – объяснил Де Брёйне.

Футболисты празднуют таким образом уже много лет, в том числе на Евро-2016, ЧМ-2018 и Евро-2020, когда Лукаку отличился с передачи Де Брёйне. Празднование бельгийцев – отличный пример для общества, как два абсолютно разных человека без предрассудков объединяются ради достижения общей цели, а сотрудничество перерастает в дружбу.

У сборной Бельгии нет более результативного дуэта. Тандем Де Брёйне и Лукаку помог команде забить 13 раз. КДБ отдал 10 передач Лукаку, а Ромелу ассистировал другу три раза. «Смертельная комбинация», – называет форвард «Интера» свой дуэт с Де Брёйне.

Лукаку и Де Брюйне здорово ладят уже много лет. Они пересекались в Бельгии, а затем оба перешли в «Челси», где обоим было непросто. «У меня самые лучшие отношения с Кевином, – сказал Лукаку программе VTM Deviltime. – Люди могут не всегда это видеть. Почему? Если вы хорошо знаете Кевина, то вам известно, что внутри он точно африканец. Чем лучше я узнавал Кевина, тем больше видел это в нем. Музыка, которую он слушает, соответствует тому, как он ведет себя и обращается со своей семьей. Я могу ему кое-что сказать, и знаю, что это никогда не выйдет за пределы нашего разговора. Я рассказывал Кевину, а он мне, то, чего никогда не скажу кому-то другому. Я знаю, что могу ему доверять, а он может доверять мне», – признался Ромелу.

Кевин де Брёйне и Ромелу Лукаку Фото: Getty Images

В матче с Португалией оба футболиста смогут сыграть. Возможно, мы снова увидим празднование броманса, который по своей истории вряд ли уступает взаимоотношениям Криштиану Роналду и Карима Бензема или Лионеля Месси и Луиса Суареса.

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