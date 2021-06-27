На Евро-2020 состоится матч с одной из самых кричащих афиш – возглавляющая рейтинг ФИФА Бельгия сразится с действующим чемпионом Европы Португалией. Eurosport.ru совместно с Winline разобрался, что ждет команды в предстоящем матче.

Кто посмотрит игру с трибун

Бельгийцы не испытывают больших проблем с составом – разве что игроки ротации Тимоти Кастань (перелом скулы) и Насер Шадли (вирусная инфекция) не доступны. Эден Азар на удивление не кряхтит и готов выйти в основе.

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Роналду в матче против Бельгии в 2007 году Фото: Getty Images

У португальцев проблемы со спиной испытывал защитник Нелсон Семеду, но его уже поставили на ноги. Мощный удар по лицу в матче с Францией едва не выключил Данилу Перейру, но полузащитник уже отошел.

Форма

Бельгийцы на одной ноге проскочили в плей-офф, не заметив Россию, Финляндию и Данию. В трех матчах группового этапа команда Мартинеса забила 7 мячей и пропустила лишь один. «Красные дьяволы» заняли третье место на ЧМ-2018 года, но в четвертьфиналах ЧЕ не бывала с 1980 года, когда завоевала серебро.

Португальцы вышли в 1/8 финала из группы смерти с Францией, Германией и Венгрией. Чемпионы Европы пока не впечатляют – команду тащит Роналду, усилий которого хватило лишь на третье место в группе.

Лицом к лицу

Бельгия и Португалия впервые сойдутся в крупном турнире.

История противостояния команд ведется с 1930 года, когда бельгийцы выиграли со счетом 2:1. Всего соперники сыграли 18 матчей, в которых 6 раз побеждали португальцы, 7 побед у Бельгии, а также зафиксировано 5 ничьих.

В последний раз команды виделись в товарищеском матче в июне 2018-го – тогда матч завершился без голов.

Роналду положил Бельгии 3 мяча в 2-х матчах.

В официальных противостояниях команды в последний раз пересеклись в квалификации к Евро-2008. Тогда оба матча выиграла Португалия – 4:0 дома и 2:1 в гостях.

Бельгия лишь два раза не забила в 58 матчах под руководством Роберто Мартинеса. Один из таких матчей – та самая нулевка с Португалией накануне ЧМ-2018.

Португалия не проигрывала в 23 из последних 25 игр чемпионата Европы.

Роналду в матче с бельгийцами может забить 110-й гол за Португалию и установить мировой рекорд результативности. Сейчас форвард делит первое место в историческом рейтинге с иранцем Али Даеи, который завершил карьеру в 2006 году.

Аксель Витсель, Кевин де Брёйне и Ромелу Лукаку Фото: Getty Images

Составы

Котировки букмекеров

Бельгия слишком уверенно пронеслась по групповому этапу, чтобы подойти к матчу фаворитом. Но котировки, пожалуй, в данном противостоянии условны – в Севилье сойдутся равные по классу команды. Громкая вывеска не всегда предполагает яркий и открытый футбол, поэтому многое будет зависеть от быстрого гола. Если кому-то удастся забить, то игра раскроется и увидим много голов, но логика подсказывает, что увидим закрытую игру. Несмотря на наличие на поле Роналду, Лукаку и Де Брёйне, есть соблазн поставить на ТМ 2,5 голов за 1,84

Где смотреть

Прямую трансляцию проведет Первый канал – начало в 22:00 (мск). Если у вас нет ящика, то залетайте в наш онлайн

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