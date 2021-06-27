В 1/8 финала Евро-2020 встретятся команды, которые удивили на групповом этапе. Нидерланды – суперуверенным выступлением и девятью очками, а Чехия – навязанной конкуренцией Англии и Хорватии. Eurosport.ru совместно с Winline разобрался, что ждет команды в предстоящем матче.

Кто посмотрит игру с трибун

У голландцев точно на поле не выйдет нападающий «Севильи» Люк де Йонг. Он повредил колено на тренировке и вынужден покинуть расположение сборной.

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В составе команды Чехии встречу из-за перебора желтых карточек пропустит Ян Борил – защитник «Славии» получил предупреждения в матчах с Хорватией и Англией. Вероятно, не выйдет на поле и капитан национальной команды Владимир Дарида. По словам главного тренера чехов Ярослава Шилгавы, Дарида получил травму на тренировке. Решение о том, сможет ли он начать матч с первых минут, будет принято в день игры.

Мемфис Депай, Нидерланды Фото: Getty Images

Форма

Нидерланды прошли группу С без потерь, обыграв Украину, Австрию и Северную Македонию. Голландцы пропустили только от украинцев (3:2), выдав один из лучших матчей Евро, без проблем одолели австрийцев (2:0) и совсем не почувствовали дебютантов (3:0). До Евро команда Де Бура выступала не так уверенно, как Италия. Страшно подумать, но всего три месяца назад Нидерланды проиграли Турции со счетом 2:4!

Чехи набрали в группе проходной балл (4), морально уничтожив Шотландию голом с центра поля (2:0), дав жесткий отпор Хорватии (1:1) и отпустив ситуацию в матче с англичанами (0:1). На чешскую команду приятно смотреть, но и у этой сборной было не все в порядке перед ЧЕ. Достаточно вспомнить свежее поражение от Италии (0:4) и октябрьский позор в Глазго, когда та же Шотландия победила со счетом 1:0.

Лицом к лицу

Нидерланды и Чехия встречались 11 раз. Сюрприз, но статистика на стороне чехов: чаще побеждали они – целых пять раз на фоне трех побед у голландцев. Еще трижды команды играли вничью.

Команды ни разу не громили друг друга. Все очень скромно, а самая крупная победа – 3:1 у чехов и 2:0 у голландцев.

В последний раз команды виделись почти шесть лет назад. В октябре 2015-го Чехия победила со счетом 3:2 в отборе к Евро-2016. Матч прошел на выезде – дома чехи тоже выиграли, 2:1.

Сборная Нидерландов восемь раз участвовала в финальной части чемпионата Европы. Лучшие достижение – золото-1988 и четыре бронзы – в 1976-м, 1992-м, 2000-м и 2004-м.

Сборная Чехии седьмой раз участвует на Евро. Лучший результат – серебро-1996 и бронза-2004.

Победитель матча встретится с Данией.

Ориентировочные составы

Котировки букмекеров

Сборная Чехии по-прежнему не выглядит серьезной угрозой перед большинством команд плей-офф. Чехи здорово выступили в группе, но одержали лишь одну победу – над слабой Шотландией. Вряд ли команде Ярослава Шилгавы удастся удивить голландцев даже в той мере, как это сделала Австрия в матче с Италией. Но Нидерланды, в отличие от нудных англичан, играют в открытый футбол, а потому вполне можно предположить, что хотя бы на один мяч чехи сподобятся.

Где смотреть

Прямую трансляцию проведет Первый канал – начало в 19:00 (мск). Если у вас нет ящика, то залетайте в наш онлайн

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