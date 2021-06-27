Чемпионат мира по футболу 2006 года, «Фелтинс-Арена» в Гельзенкирхене. В третьем матче группы D Португалия победила Мексику со счетом 2:1. 10-летний Макс Бакхаус сидел с папой в VIP-трибуне – билеты купили у хорошего друга. Звучит как лучший день в жизни юнца: матч чемпионата мира по футболу собственными глазами, а после игры – бесплатная «Фанта». Еще более увлекательно было фотографироваться со знаменитыми футболистами прошлого – например, Францом Беккенбауэром, Олафом Тоном и Руди Ассауэром.

Уже тогда любимым футболистом Макса был не немец, а португалец. Повезло, что Криштиану Роналду перед началом игры с максиканцами сидел в баре в компании Деку. В том матче Луис Фелипе Сколари оставил Криша на скамейке, дав тому отдохнуть, так как Португалия к третьему туру уже вышла из группы. Роналду подписал для Макса блокнот с автографами и позировал для фото, которое сделал Деку. Затем игроки поменялись местами. Малец броси «Спасибо» и убежал.

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Казалось бы, лучше быть уже не могло – коллекция фоток собрана, блокнот тоже не остался пустым. Но парень выжал из ситуации максимум. Он смекнул, что отец припарковал машину рядом с командным автобусом на VIP-парковке. Батя хотел побыстрее уехать со стадиона, чтобы не попасть в пробку, но Макс попросил немного подождать. И не зря: первым появился Роналду – он зашел в автобус, а затем выглянул и помахал парню рукой. Затем Криш подозвал ответственного за багаж сборной Португалии. Сотрудник говорил по-немецки и перевел Максу слова Роналду. «Мы чемпионы мира по футболу, а я чемпион мира по еде», – перевел слегка полный сотрудник под смех Рона.

Издевательской шуткой португалец не ограничился. Роналду общался с неизвестным ему пацаном добрых 20 минут. Он провел Максу экскурсию по автобусу. «Здесь сидит Нуно Валенте, а здесь – Рикарду Карвалью», – показывал Криш ребенку, который ходил между сидений с отвисшей челюстью. Выйдя на улицу, Роналду познакомил Макса со всеми игроками той сборной, среди которых был и Луиш Фигу. Последним штрихом стал подарок лично от Криша – в закромах он нашел значок с флагом Португалии, который уже 25-летний Макс хранит до сих пор.

«Почему он все это сделал для меня? Понятия не имею. Общественность до сих пор не слышала об этом, и рядом не было ни журналистов, ни фанатов, которые могли бы достать телефон, чтобы поделиться этим в социальных сетях. Скорее всего, Роналду просто хороший парень. Конечно, он еще и шоумен, но обвинять его в расчетливости – чепуха!» – рассказал Макс для Sport Bild

Сейчас парень работает спортивным журналистом – он говорит, что на выбор профессии повлияла встреча с Роналду. В тот момент Макс понял: заглянуть чуть дальше футбольного поля – это то, чего он хочет.

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