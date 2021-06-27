Сборная Нидерландов уступила сборной Чехии в 1/8 финала Евро-2020. Счет матча – 2:0.

Первый мяч забил полузащитник «Славии» Томаш Голеш на 68-й минуте. Это первый мяч Чехии на турнире, который забил не Патрик Шик. Сам нападающий вкрутил второй гол на 80-й минуте.

На 55-й минуте матча судья из России Сергей Карасев удалил защитника сборной Нидерландов Маттейса де Лигта. Сначала арбитр показал игроку желтую карточку, а затем, после пересмотра эпизода, изменил решение. Это удаление – всего второе в карьере центрдефа.

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