Опубликовано 27/06/2021 в 18:35 GMT | Обновлено 27/06/2021 в 18:35 GMT

Главный тренер сборной Голландии Франк де Бур вышел на матч 1/8 финала Евро-2020 с Чехией, как на последний бой.

Он хмурил брови еще в подтрибунном помещении перед игрой.

Главный тренер Франк де Бур, Нидерланды – Чехия, Евро-2020 Фото: Getty Images

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Затем чуть расслабился при обмене рукопожатиями с коучем сборной Чехии Ярославом Шилгавы.

Главный тренер Франк де Бур, Ярослав Шилгавы, Нидерланды – Чехия, Евро-2020 Фото: Getty Images

Хмуро наблюдал за встречей из технической зоны.

Главный тренер Франк де Бур, Нидерланды – Чехия, Евро-2020 Фото: Getty Images

Сурово общался с Мартеном де Роном из «Аталанты» во время охлаждающего перерыва по ходу первого тайма.

Главный тренер Франк де Бур, Мартен де Рон, Нидерланды – Чехия, Евро-2020 Фото: Getty Images

Не слишком весело что-то объяснял Дэйли Блинду в том же кулинг-брейке.

Главный тренер Франк де Бур, Дэйли Блинд, Нидерланды – Чехия, Евро-2020 Фото: Getty Images

Смиренно с насупленными бровями отворачивался от поля после пропущенных мячей.

Главный тренер Франк де Бур, Нидерланды – Чехия, Евро-2020 Фото: Getty Images

Грустно аплодировал трибунам и соперникам после финального свистка.

Главный тренер Франк де Бур, Нидерланды – Чехия, Евро-2020 Фото: Getty Images

И ни разу не улыбнулся за все 90 минут встречи. А потому что Нидерланды вылетели с Евро-2020 и не дали повод, чтобы главный тренер хоть чем-то порадовался.

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