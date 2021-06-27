Сборной Чехии точно позавидуют австрийские болельщики: если их команда так и не дожала Италию, то игроки Ярослава Шилгавы выбили топа в лице Нидерландов. 2:0 с голами Томаша Голеша и Патрика Шика, и парни из Центральной Европы вышли в четвертьфинал на Данию.

Главный момент матча отгремел на 55-й минуте. Судья из России Сергей Карасев удалил защитника «Ювентуса» Маттейса де Лигта за игру рукой. Голландец отсекал от передачи Шика, который мог ворваться в штрафную, но поскользнулся и выбил мяч рукой.

Фол Де Лигта в 1/8 финала Евро-2020 против Чехии. Фото: Other Agency

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Первой реакцией Карасева была желтая. Спустя минуту главному судье помогли видео-ассистенты: они подсказали, что Де Лигт мог сфолить на красную. После личного пересмотра арбитр удалил защитника. Игроки сборной Нидерландов четыре раза получали красные на чемпионатах Европы. Все они пришлись на матчи против Чехии или Чехословакии.

Спустя 13 минут после удаления Де Лигта сборная Чехии забила первый мяч, спустя еще 12 – второй. Красная от Карасева усугубила скудный матч для Нидерландов: за 90 минут команда Франка де Бура не нанесла ни одного удара в створ.

Всего за игру российский арбитр свистнул 20 нарушений правил: 16 из них пришли от Чехии. После сдержанного первого тайма (в нем судья ни разу не тронул кармашек с карточками) Карасев сразу же выдал желтую Дензелу Думфрису за грубую игру в верховом единоборстве, а спустя минуту после удаления Де Лигта подсветил картон над Владимиром Цоуфалом – это пресекло любые эмоции и жесткость после красной. Последнее предупреждение Сергей вынес Френки де Йонгу за возмущения.

Карасев идеально следил за ситуацией. Его строгая и сдержанная работа одновременно гарантировали качественный матч. Чем-то похожим отметился Матеу Лаос в финале Лиги чемпионов между «Челси» и «Манчестер Сити». Харизма и уверенность арбитра украсили главный матч клубного футбола.

Еще работа Карасева отдаленно напомнила легендарный матч между Португалией и Нидерландами на ЧМ-2006. 16 желтых и четыре красные – именно столько раскидал тогда российский арбитр Валентин Иванов. Несмотря на критику Зеппа Блаттера после игры (впрочем, позже президент ФИФА извинился), щедрость судьи хоть частично сдержала грубость двух европейских сборных.

После матча все тех же голландцев с Чехией Карасева тоже покритикуют – хотя бы с одной стороны. Но на самом деле арбитр провел топовую игру, благодаря которой может рассчитывать еще на пару выступлений до конца Евро.

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