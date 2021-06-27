Опубликовано 27/06/2021 в 19:18 GMT | Обновлено 27/06/2021 в 19:26 GMT

Русский арбитр Сергей Карасев ненадолго превратился в главного героя матча 1/8 финала чемпионата Европы-2020 Нидерланды – Чехия. Во втором тайме он зафиксировал фол Маттиаса де Лигта на Патрике Шике, увидел на видеоповторе умышленную игру рукой голландского защитника и показал Де Лигту прямую красную карточку.

В голландском сегменте твиттера объявили неделю проклятий Карасева. «Сколько они заплатили Сергею Карасеву?» – спросила Эллис Шипперс. «Для меня Сергей Карасев – пока что единственный арбитр на чемпионате Европы, который был настолько предвзятым и несправедливым. Ужасно. Как будто его подкупили», – пожаловался Рамонд.

«УЕФА, вы продали матч Нидерланды – Чехия, назначив Сергея Карасева. Вы будто ненавидите футбол», – расстроился Франк Бейхувер. «УЕФА, вам нужно проверить Карасева на взятку. Потому что все его решения были в пользу Чехии. Проверьте предыдущие матчи – может быть, что-то найдете», – посоветовал @Inkaman261. «Русский арбитр Карасев пристрастен. Большой дружок Чехии», – злилась @naiky05c. «Чехия играет в 12 человек, включая рефери Карасева», – заметил Fustviking.

Евро-2020 Карасев идеально представил РПЛ. Не ошибался и смело удалил Де Лигта 27 МИНУТ НАЗАД

«Хорошая новость – Карасеву не дадут новых назначений, ужасный уровень. Вали обратно в Россию», – обрадовался Арьян Кляй. «ФИФА, не пускайте никогда Сергея Карасева в Голландию. Мы казним его. Убьем. Обещаю», – грозно написал @jsk_76. «Сергей Карасев, на твоих руках кровь», – пригрозил @musteia.

«Наслаждайся джакузи с Путиным, продажный тупица», – полыхал @NotAGreatMan1. «Путину проставят пиво. #Карасев», – пошутил Мартин Ремкес. «Давайте внесем Сергея Карасева в санкционный список. ****** [Гребаный] русский», – заявил Мартин Коле.

А Майк ван ден Бос охарактеризовал судью из России одним эмодзи.

Понятно без перевода.

Евро-2020 Карасев вошел в пул арбитров на Евро-2020 21/04/2021 В 17:48