Телеведущий Первого канала Владимир Познер ответил на вопрос, хотел бы он снова позвать на интервью главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова.

«Я бы хотел, но он не придет, это совершенно очевидно. Тогда он приходил на волне, очень успешным, героем, всеобщим любимцем. Сегодня все по-другому. Многие даже его винят в том, что произошло на чемпионате, хотя я считаю, что это несправедливо.

Так что был бы интересный разговор, попытаться действительно разобраться, в чем дело. Но я уверен, что он мне откажет сейчас.

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– Если бы он пришел, что бы вы в первую очередь хотели бы его спросить?

– Я бы хотел спросить, насколько для него неожиданным был этот результат. Был ли это шок или все-таки в глубине души он понимал, что команда у него не очень сильная», – ответил Познер на официальном сайте.

Сборная России на чемпионате Европы-2020 потерпела два крупных поражения (0:3 от Бельгии и 1:4 от Дании), заняла четвертое место в группе B и не попала в плей-офф.

Станислав Черчесов был в гостях на ток-шоу «Познер» 8 октября 2018 года после успешного чемпионата мира в России.

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