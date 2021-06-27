Португалия проиграла Бельгии (0:1) и не защитила титул чемпиона Европы.

Португалия имела преимущество большую часть первого тайма: много владела мячом и часто подходила к чужим воротам. Самый опасный момент случился на 6-й минуте: Диогу Жота убежал по левому флангу в чужую штрафную и пробил из опасной позиции, но не попал в створ. Бельгийцы временами остро выходили в контратаки. Одна из них на 42-й минуте закончилась голом. Торган Азар красивым ударом из-за штрафной прошил Руя Патрисиу и вывел Бельгию вперед.

Второй тайм начался с неприятного эпизода: Кевин де Брёйне ушел с поля из-за повреждения после столкновения еще в первом тайме. Португалия привычно много владела мячом, но редко создавала опасные моменты. Бельгия тоже реже вылетала в контратаки и сконцентрировалась на обороне преимущества. В итоге «красные дьяволы» довели игру до минимальной победы и прошли в 1/4. Португалия не защитила титул чемпиона Европы, а Криштиану Роналду вылетел из борьбы бомбардиров (но пока он там первый).

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