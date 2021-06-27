В 17-й жень стали известны еще двух неудачников Евро: турнир покинули португальцы и нидерландцы. Криштиану Роналду, пока-пока!

Голы: Томаш Голеш, 68; Патрик Шик, 81

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Сборная Голландии облизывалась перед матчем 1/8 финала. Чехия казалась проходным соперником в плей-офф – вышли из слабой группы, голы только у Патрика Шика, по xG отрицательные показатели и только 17-е место на Евро. Плюс из-за перебора карточек чехи лишились основного защитника Яна Боржила, так что фаворит в паре вроде бы был очевиден.

Но пацаны Ярослава Шилгавы не тряслись. Андердоги в первом тайме надежно заблокировали Дензела Думфриса после ошибки Томаша Вацлика, сами не реализовали два момента и выжили после промаха Мемфиса Депая из вратарской. После перерыва Доньелл Мален в сольном проходе не закатил мяч мимо голкипера, а спустя минуту Маттейс де Лигт остановил рывок Шика в штрафную не по правилам. Русский рефери Сергей Карасев сначала вынул для защитника желтую карточку, но пошел к монитору ВАР, передумал и вкрутил центрбеку «Юве» красную.

Чехия прижала 10 голландцев и реализовала оба момента после удаления – Томаш Голеш замкнул скидку головой на 69-й минуте, а на 80-й Шик забил четвертый мяч на Евро. 2:0 – Нидерланды офф, первая сенсация плей-офф. Теперь Франку де Буру будут слать самолетики с другими посланиями.

Цифры матча:

Маттиас де Лигт, Нидерланды – Чехия, Евро-2020 Фото: Getty Images

Де Лигт стал самым молодым футболистом сборной Голландии, который провел 30 матчей. Игра с Чехией стала для него рекордной – в 21 год и 319 дней никто так часто не надевал оранжевые цвета. До Де Лигта этим достижением владел Райан Бабел.

0,04 – столько ожидаемых голов создали Нидерланды во втором тайме, когда нужно было забивать.

0 – нет, это не оценка тренерских скиллов Де Бура, это удары в створ ворот Чехии в этом матче. Никогда (за историю измерений с 1980 года) Голландия не заканчивала встречу на крупном турнире с нулем прицельных выстрелов в раму.

Красная карточка де Лигта стала четвертой для «оранье» на чемпионатах Европы. И все удаления голландцы получали в матчах с одним и тем же соперником – в 1976-м (дважды) с Чехословакией, в 2004-м с Чехией.

Голы: Торган Азар, 42’

Португалия внезапно заиграла с Бельгией во владение, но начала с опасной контратаки – Ренату Саншиш с перехвата запустил вперед Диогу Жоту, который не попал в створ из классной позиции. Магический квадрат из Акселя Витселя, Юри Тилеманса, Кевина де Брёйне и Эдена Азара вроде бы перемалывал у себя мяч, но местами допускали моменты вроде штрафного Роналду. Криштиану лупанул с 30 метров, как в старые добрые, Тибо Куртуа не ожидал и ошибся, но молодой Жоау Палинья не справился с подбором.

Но уже в конце тайма Бельгия напомнил, что Азар здорового человека – это вовсе не тот, что рекламирует бургеры. Торган получил сохраненный мяч в атаке вторым темпом, чуть сместился в центр и противно закрутил в угол от Руя Патрисиу. На повторах кажется, что вратарь не угадал с позицией или не взял легкий щелчок брательника Эдена. Но латераль «Дортмунда», на самом деле, нанес безумно неудобный удар и попал в десяточку.

Торган Азар, Бельгия – Португалия, Евро-2020 Фото: Getty Images

У Португалии были шансы во втором тайме. Они даже организовали навал на собранную оборону «дьяволов», четырежды опасно обстреляли Куртуа и даже охнули от перекладины Рафаэла Геррейру. Но из 23 ударов по воротам в сетку не залетел ни один (рекорд ЧЕ-2021), а плевок Торгана Азара остался единственным из попавших в створ у Бельгии.

1:0 – Лукаку с КДБ прошли первый раунд в плей-офф так, как это обычно делали португальцы. Сам Де Брёйне получил травму еще в начале второго тайма – возможно, с Италией придется играть без него.

Цифры матча:

Пепе стал самым возрастным футболистом, когда-либо выходившим на поле в плей-офф Евро. В момент встречи с Бельгией ему исполнился 121 год и 38 дней. Или 38 лет и 121 день, ладно.

Криштиану Роналду 28 раз бил со стандартов на чемпионатах Европы с момента дебюта в 2004 году. Сколько он забил? Глупенькие, это же 36-летний Роналду, неужели сами не знаете – конечно, ни одного.

22 – футболиста обеих сборных преклонили колено перед стартовым свистком в поддержку акции Black Lives Matter.

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