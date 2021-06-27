6:23 по ударам, четыре сейва Тибо Куртуа – в обычном мире победу сборной Бельгии можно было бы назвать отскоком. Португальцы отбегали слабый групповой этап, но выстрелили на прощание с Евро-2020 – за Криштиану Роналду должно быть обидно, хотя на самом деле команда Роберто Мартинеса просто взяла очередной матч в эконом-режиме.

Фернанду Сантуш перекроил игру португальцев перед 1/8 финала. Без мяча его команда включила более активное давление. В рамках прессинга действовавшие чемпионы Европы накрывали соперников персонально. Это должно было затруднить Бельгии выход из обороны.

Персональный прессинг сборной Португалии. Фото: Other Agency

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Получилось? Не слишком. Мартинес предусмотрел два запасных способа, как продвинуть мяч. Первый – смещения Ромелу Лукаку и Эдена Азара к центральной линии. Форвард и десятка открывались под прямые передачи от защитников. Во втором тайме игрок «Реала» и вовсе лично вытаскивал мяч за центральную линию. Вместе бельгийские звезды набили 53 касания в средней трети.

Вторым методом выхода из обороны стали забросы. В матче с Португалией Бельгия раздала 60 лонгболлов – это самый крупный результат для сборной на Евро-2020. Именно длинный пас запустил атаку, итогом которой стал гол Торгана Азара.

В пользу крутых португальцев якобы говорит еще один фактор – атака. Да, 23 удара – это много, но и здесь все сложилось неидеально. Во-первых, больше половины выстрелов (14) сборная Сантуша нанесла из-за штрафной. Во-вторых, среднее xG каждого удара составило скромнейшие 0,074. Если проще, почти каждый удар Португалии не нес в себе даже 10-процентную вероятность гола.

Кроме того, сборная Бельгии ответила на главный тактический вопрос по игре в защите. Изначально команда Мартинеса получила численное меньшинство в полузащите. Против Акселя Витселя и Юри Тилеманса вышли Жоау Палинья, Ренату Саншиш и Жоау Моутинью. Ответ был прост: в среднюю линию поднимался кто-то из вингбеков, чтобы восстановить равенство.

Торган Азар поднимается в среднюю линию сборной Бельгии, чтобы создать ситуацию три-в-три. Фото: Other Agency

Если погрузиться в контекст, эффект поверхностных цифр снижается. Португалия атаковала больше, но не качественнее обычного. Бельгия подхватила известный девиз Андрея Аршавина, разбила соперника в мелочах и продвинулась в четвертьфинал, не потратив батареек. Видимо, берегли на Италию.

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