Сезон-2020/21 Поль Погба отбегал с четырьмя паузами. Первую вызвал коронавирус, последнюю и самую долгую – травма подколенного сухожилия. Из-за нее полузащитник пропустил 37 дней и 10 матчей «Манчестер Юнайтед».

В первой же игре после возвращения Погба закинул решающий гол в ворота «Милана» – это позволило «МЮ» проскочить в четвертьфинал Лиги Европы. Поль заступил на газон «Сан-Сиро» лишь после перерыва и спустя две минуты отпраздновал забитый мяч. «Может, нам и повезло во втором тайме. Помогло присутствие на скамейке игрока мирового уровня. Погба всегда был хорош в закрытых пространствах. Буду честен, в последние недели нам его не хватало», – признавался Люк Шоу после матча.

Правда, уже через три дня «Юнайтед» влетел «Лестеру» в Кубке Англии со счетом 1:3. Погба отыграл чуть больше часа: на 64-й минуте его заменили на Скотта Мактоминея. После матча Уле-Гуннар Сульшер оправдывался: «У нас слишком много игроков, изнуренных постоянными играми, и слишком много игроков, не получавших практику в последнее время. К последним относятся Антони Марсьяль, Донни ван де Бек и Поль Погба.

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Нам не хватило ресурсов против сильного соперника. Мы знали, что Погба не продержится дольше часа, но вряд ли выбрали бы другой состав. Вы не всегда понимаете, что остается за кулисами».

Несмотря на турбулентную ситуацию в клубе, Погба пролез в состав сборной Франции на мартовские матчи против Украины, Казахстана и Боснии. Если в первой игре Поль вышел на замену лишь на 63-й минуте, во второй – оставил место на поле на 59-й, то третью плеймейкер отбегал от свистка до свистка.

По возвращении из сборной Погба вышел в старте на пять матчей «МЮ». Колоритный француз помог команде дважды разбить «Гранаду» и выйти в полуфинал Лиги Европы, а еще одолеть «Брайтон» и «Тоттенхэм» в АПЛ. В этих играх плеймейкер раскидал четыре ассиста. Спустя 10 дней «Юнайтед» вынес «Рому» 6:2, а Поль заявил: «Сейчас чувствую себя очень хорошо. Я счастлив». Кажется, открыть эту эмоцию Погба помогло доверие Дидье Дешама.

Поль Погба и Дидье Дешам Фото: Getty Images

Дружба тренера и игрока проявилась еще в 2020 году. 4 октября «Юнайтед» с Погба в основе влетел «Тоттенхэму» 1:6. После этого рослый полузащитник прошел в старт лишь на два клубных матча из семи. Несмотря на это, Дешам выпустил плеймейкера в основе на все три матча ноябрьских сборов. «Поль не может быть доволен ситуацией в «Юнайтед» ни в плане игрового времени, ни в плане позиции. Но если даже игроку не нравится в клубе, он все равно будет счастлив играть за сборную. Поль поделится со мной проблемами, мы двинем в верном направлении», – защищал Дешам игрока после матчей.

Публичную поддержку от тренера Погба получил и в марте. После матча с Украиной Дешам признал, что Поль еще не достиг идеального уровня, но все равно похвалил полузащитника за полчаса в игре. «Как и любой игрок после травмы, Погба нуждается в практике», – настаивал французский тренер. В мае полузащитник признал: с коучем сборной у него сложилось особое доверие. «Балует ли меня Дешам? Нет. Он говорит мне правду, подталкивает к сильной игре, к выполнению задач. Дидье всегда поддержит, но будет прямолинейным. Он помог мне стать лидером сборной, придал уверенности. Благодарен ему, возвращаю долги на поле», – растекся Погба в комплиментах.

После очередного отъезда в сборную Поль обрел свежую роль в «Манчестер Юнайтед». Именно она раскрыла полузащитника в конце сезона-2020/21. Сам француз объяснял свежее амплуа так: «Я играю слева и в роли восьмерки одновременно: принимаю мяч в широкой позиции, а дальше могу двигаться куда угодно. Хорошо взаимодействую с Люком Шоу и Бруну Фернандешем, а команда сохраняет баланс».

Достижениями Погба в новой роли восхищался и Сульшер: «Поль – уникальный игрок, когда выступает на таком уровне». Возможно, из-за этого Дешам задумался над расширением атакующих задач полузащитника. Перед Евро Дидье заявил: «У Погба есть умения защищаться, пасовать и продвигать мяч. На чемпионате мира у него была строгая роль. В товарищеских матчах перед Евро мы предоставили ему больше свободы». Именно эта идея сделала шестерку Франции одним из лучших игроков группового этапа.

Поль Погба, сборная Франции Фото: Getty Images

Погба – лидер французов по ожидаемым ассистам (0,7) и передачам в чужую штрафную (5), а еще второй по пасам под удар (4), в финальную треть (21) и с продвижением на 9+ метров (13). Поль напрямую поучаствовал в трех из четырех голов сборной на Евро-2020.

Каждый результативный эпизод с участием Погба подчеркивал, как уверенно он пользуется ошибками чужой защиты. Вот момент перед автоголом Матса Хуммельса. Антонио Рюдигер не успел броситься на Поля, тот подхватил мяч после паса Карима Бензема, сделал два касания и третьим бросил мяч на Люку Эрнандеса.

Погба получает мяч в свободной зоне. Спустя секунду он направит пас на Эрнандеса, который вбежит в штрафную и прострелит под срез Хуммельса. Фото: Other Agency

То же самое Погба проделал в эпизоде, который привел к пенальти в ворота Португалии. Поль подобрал мяч в центре и заметил, что Ренату Саншиш не успеет пресечь его пас. Плеймейкер тут же закинул передачу в штрафную, из-за чего Нелсон Семеду разнервничался и сфолил на Килиане Мбаппе.

Погба получает мяч в небольшой свободной зоне и забрасывает на Мбаппе. Фото: Other Agency

Последний эпизод – гол Бензема с игры. Из него Погба вынес полноценный ассист. Защита Португалии встала в 4-1-4-1 и забыла про проникающие передачи. Поль воспользовался чужой небрежностью и протянул пас на ход нападающему.

Сборная Португалии отбивается по схеме 4-1-4-1. Никто не накрывает передачу Погба на Бензема. Фото: Other Agency

В системе сборной Франции на Евро-2020 Погба – главный созидатель. Именно он генерирует эпизоды один-в-один для Мбаппе и Бензема. Уверенный перфоманс полузащитника уже поднял разговоры о том, что ему хватает мотивации лишь на игру за национальную команду.

«Я не люблю обсуждать клубный футбол, Сульшера или любого другого персонажа оттуда. В клубах другие игроки и тренеры. Мне важно лишь то, как Погба выступает за сборную и как он выкладывается на поле», – подчеркнул Дешам 20 июня. Доверие проблемной звезде вернулось к Дидье бумерангом. Теперь Погба – полноценный лидер талантливой сборной, готовый обеспечить второй подряд триумф на крупном турнире.

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