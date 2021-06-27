Братья Азары – одни из самых заметных в мировом футболе, но долгое время действительно ярким игроком был только Эден. Он быстро добился успеха: в 17 лет дебютировал во взрослой сборной Бельгии, в 20 выиграл чемпионство во Франции, а в 21 угнал в «Челси» за 35 млн евро. За его спиной в большой футбол пробивался младший брат Торган, от которого ожидали не меньших успехов. Сравнения футболистов начались еще в детстве и не закончились до сих пор. Вот только теперь лучшим из братьев стал младший.

Торган младше на два года и с детства тренировался вместе с братом. Правда, как часто бывает, младший служил тренажером для старшего. Тем более талант Эдена выделялся с ранних лет. «Когда мы были маленькими, я вставал в ворота, и Эден стрелял в меня, как сумасшедший», – вспоминал Торган. Братья занимались в одной академии, и сравнения постоянно доставали их. Эден светился резвой игрой, поэтому не обращал внимания на разговоры вокруг. В момент выпуска из академии родители настояли на том, чтобы братья продолжили в разных командах, чтобы сравнения цепляли их реже. «Родители предпочли, чтобы я не играл в том же клубе, что и Эден, чтобы избавиться от сравнений», – объяснил Торган.

Торган Азар в «Лансе» Фото: Getty Images

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Так старший оказался в «Лилле», а младший – в «Лансе». Эден дебютировал в Лиге 1 уже в 16 и к 21 набегал за команду 194 игры. Торган стартовал во втором французском дивизионе и первый матч сыграл в 18. Он выступал намного реже брата – даже в Лиге 2 набрал всего 575 игровых минут в дебютном сезоне. В сезоне-2012/13 братья все же встретились. «Челси» выкупил обоих: Эдена за 35 млн евро, Торгана – за 500 тысяч.

Правда, играть вместе у них не получилось: Торгана выслали в аренду в «Зюлте-Варегем», где он наконец получил крепкое место в основе. Ссылка в Бельгии длилась два года. Во втором бельгийском сезоне 20-летний Торган наконец засверкал: отлетал 53 матча, вонзил 17 мячей и раздал 19 ассистов. За мощную игру ему выписали две премии: игрок года в Бельгии и лучший игрок бельгийской лиги. В этот момент о нем вспомнили в топ-лигах, но во многом только как о брате Эдена. «Я не думаю, что каждый день легко слышать сравнения со старшим братом, только потому что я уже добился многого в футболе», – говорил Эден.

Обсуждения и правда давили на Торгана. Несмотря на топовую игру в Бельгии, даже там он не ощущал себя крутым футболистом. По ходу сезона-2013/14 «Зюлте-Варегем» объявил капитаном арендованного янгстера вместо опытного защитника Дэви де Фоу. Болельщики раскритиковали решение, и Торган под их давлением самостоятельно вернул повязку защитнику. Возврат произошел в течение 24 часов.

После окончания аренды Азары снова не заиграли вместе за «Челси». Торгана отправили в новую командировку – в «Боруссию» Мёнхенгладбах. По началу он был игроком запаса, но за скромные минуты на поле выбил 15 результативных действий и заслужил полноценный контракт. «Боруссия» выкупила бельгийца за восемь миллионов и оборвала связь с братом, которая тянулась с детства.

За пять лет в команде он превратился в лидера: в двух заключительных (2017/18 и 2018/19) выбивал 20+ голевых действий. Летом 2019-го Торган пошел на повышение. «Дортмунд» вывалил за бельгийца 25,5 млн евро и сразу впихнул в стартовый состав. В это же время Торган получил место в старте сборной Бельгии, где опять пересекся с братом. «Мы братья, но соперники в национальной сборной», – говорил Торган. Азары действительно соперничали за место в национальной команде.

У Торгана 38 матчей в составе сборной, у Эдена – 111. Евро-2020 стал первым крупным турниром для младшего брата в роли основного игрока. На мэйджоре он окончательно превратился в отдельную фигуру и отделался от сравнений с братом. За четыре игры Торган уже ввалил два гола – больше, чем Эден в принципе на чемпионатах Европы. А с последнего гола старшего за Бельгию младший вонзил уже четыре банки. Финишным шагом к выходу из тени Эдена стал победный гол Португалии в 1/8. Торган подарил Бельгии четвертьфинал и стал лучшим игроком матча.

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